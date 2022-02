In virtù di un accordo molto importante tra Associazione Consumatori ed Eni gas e luce sarà possibile far fronte al caro bollette, che da diversi mesi sta falcidiando gli italiani

Vediamo come è strutturato il nuovo pacchetto che consentirà ai cittadini del Bel Paese di dilazionare i pagamenti per quanto concerne luce e gas.

Questi ultimi mesi, con la situazione covid ancora aperta l’aumento delle bollette, diverse famiglie italiane stanno affrontando una situazione economica tutt’altro che rosea.

Così, proprio per evitare una vera e propria crisi dell’economia familiare, Adiconsum, con altre Associazioni Consumatori riconosciute dalle legge, ed Eni gas e luce hanno stipulato un accordo per far fronte a quest’emergenza.

L’accordo consiste in una rateizzazione delle bollette sia per quelle del primo trimestre 2022, ma anche per quelle emesse nel mese di dicembre 2021.

Caro bollette: chi riguarda e come funziona la rateizzazione

Per richiedere la rateizzazione della bolletta ricevuta non è necessario attendere la scadenza della stessa. Dunque, non bisogna aspettare che si riceva la comunicazione dell’azienda per morosità.

Le rate possono essere richieste sia dai residenziali che dalle piccole partite IVA. Secondo l’accordo non ci sono interessi e spese accessorie e, soprattutto, non viene richiesto nessun versamento per dare il via alla rateizzazione.

Inoltre, il numero di rate mensili varia in base all’importo della bolletta. Se la somma va da 300 a 1000 euro si possono chiedere massimo 10 rate, mentre se si parla di una somma che va da 1000 a 5000 euro le rate richieste possono essere fino a 10. Ancora, con più di 5000 euro si più fare una richiesta fino a 18 rate.

Come attivare la dilazione? Chi ha bisogno di suddividere le bollette in più tranche può attivare la rateizzazione su qualsiasi contatto di “Eni gas e luce” e anche presso gli operatori di Filogiallo.

Insomma, date le innumerevoli difficoltà economiche che moltissime famiglie italiane cercano di fronteggiare a testa alta, con questo accordo si cerca di alleggerire la situazione dovute al caro bollette. In attesa che arrivino tempi migliori e prosperi.