Per chi usufruisce della Legge 104, l’Arera dispone un ulteriore sconto per le bollette. I beneficiari, coloro che utilizzano attrezzature elettromedicali.

L’aumento medio del costo delle bollette continua a far discutere e, in qualche modo, ad animare il dibattito anche in seno alla politica. Forse più delle nuove disposizioni anti-Covid.

L’interesse generale sul tema è dato dal fatto che il rincaro è arrivato in un momento storico di particolare sofferenza economica, impattando duramente sui piani di risparmio delle famiglie italiane. Peraltro cadendo in corrispondenza della stagione fredda. E questo, considerando che è stata (e sarà ancora nei prossimi mesi) l’utenza del gas a pagare lo scotto peggiore, ha portato a dei precisi effetti boomerang sui contribuenti. La coincidenza fra caro bollette e necessità di tenere attivi i riscaldamenti (specie nelle fredde settimane di gennaio), ha prodotto una mazzata non indifferente per le tasche degli italiani, già duramente provati dalla pandemia e dalla conseguente crisi economica.

Lo Stato ha cercato di tamponare l’emergenza, disponendo alcune agevolazioni da affiancare a un Bonus bollette rinforzato ed esteso ad altre categorie di beneficiari. Senza contare che, proprio per la crisi pandemica, i nuclei familiari con un reddito medio-basso sono aumentate in modo proporzionale alla riduzione del lavoro. Nelle agevolazioni, inoltre, rientrano i cittadini italiani affetti da problemi di salute, per i quali valgono delle indennità che spesso nemmeno sanno di possedere. La Legge 104 si occupa prevalentemente di queste situazioni ma questo non toglie che, sia per i disabili che per chi li assiste, possano intervenire anche altre soluzioni di risparmio sulle spese.

Caro bollette, ecco le idee giuste: il risparmio in tre consigli

Caro bollette, a chi spetta uno sconto fino a 670 euro

Per quanto riguarda le bollette, le riduzioni si traducono perlopiù in uno sconto in fattura. Alcuni beneficiari, tuttavia, possono accedere anche a ulteriori misure assistenziali, quali riduzioni sul prezzo del carburante o agevolazioni fiscali a fronte di determinate spese essenziali. Per i titolari della 104, questo vale sia in caso di fruizione diretta che tramite familiare che svolge un compito di assistenza. Il tutto rientra nell’ottica che coloro risultanti in condizioni di disabilità, con riduzione delle capacità di assolvere alle mansioni della vita quotidiana, fatichino più degli altri a sostenere determinate spese economiche. Senza contare che, in alcune circostanze particolarmente gravi, gli stessi debbano far ricorso all’uso di apparecchiature, in alcuni casi ad alimentazione elettrica.

Bollette luce, il semplice trucchetto per risparmiare oltre 400 euro

Per tali casi, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) ha previsto un Bonus elettrico, volto a fornire sconti in bolletta su domanda, con validità annuale (12 mesi dal momento di ricezione dell’istanza). Si tratta di un bonus fornito tramite accredito, il quale però non verrà effettuato in una sola soluzione. Questo significa che ogni fattura riporta una cifra proporzionale all’importo del bonus. I beneficiari sono, come detto, maggiormente coloro che utilizzano frequentemente macchinari medici ad alimentazione elettrica. Per loro, in base al consumo di energia, figura un’agevolazione compresa fra un minimo di 180 euro e un massimo di 670. La domanda può essere presentata con un semplice certificato medico rilasciato dalla Asl (non sarà necessario l’Isee) allegato al Modulo B. Insieme, occorrerà un documento che attesti inequivocabilmente la necessità di un macchinario di questo tipo.