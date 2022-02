L’importo medio dei biglietti per assistere dal vivo allo spettacolo del Super Bowl è praticamente raddoppiato rispetto allo scorso anno

Cerchiamo di capire quale può essere la spesa massima per godersi il match tra Cincinnati Bengals e Los Angeles Rams ad Inglewood in California.

Il Super Bowl è un evento che catalizza l’attenzione di tutti gli statunitensi alla stregua delle più importanti ricorrenze nazionali. Per questo attorno a questo avvenimento ci sono molteplici fattori economici che non si possono per niente trascurare.

Prima di addentrarci in questi aspetti è bene ribadire i dettagli sportivi dell’attesissimo match. Si tratta del Super Bowl numero 56 in cui si affronteranno Cincinnati Bengals e Los Angeles Rams al Sofi Stadium di Inglewood in California.

Super Bowl: quanto costa il biglietto più oneroso per assistere alla partita

Ma quanto bisogna spendere per godersi lo spettacolo dell’evento che fa impazzire gli Stati Uniti? Ecco i dati riportati da Usa Today a tal proposito. Si va da un minimo di 1.000 dollari per un posto all’ultimo anello, ma l’importo medio è di 10.237 dollari, quasi il doppio rispetto all’anno scorso con punte che vanno anche oltre i 72mila dollari (che corrispondono a circa 64mila euro) per i posti riservati ai Vip.

Sul motore di ricerca Seat Geek i tickets sono in vendita a 5.218 dollari l’uno, che con tasse e commissioni arrivano ad un costo totale a poco meno di 7.000 dollari. L’entrata più economica su Ticketmaster si aggira sui 6.746,35 dollari (esclusi di commissioni) mentre quello più oneroso nella zona Vip (nella sezione 111 a pochi metri dal terreno di gioco) ammonta al 72mila dollari come già affermato in precedenza.

Il fornitore ufficiale della NFL, On Location, propone invece dei pacchetti che vanno da 5.950 a 11.475 dollari per il settore club di livello premium. Una sorta di soluzione intermedia vista la situazione.

Fatto sta che il Super Bowl testimonia la sua vocazione di show per ricchi e in virtù degli effetti economici devastanti del covid, le sue quotazioni sono schizzate ancor di più alle stelle.