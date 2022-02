Il rincaro dei costi di commissione per il prelievo allo sportello Bancomat è stata ponderato per scoraggiare le persone all’uso del contante

In futuro prima di ritirare del denaro sarà bene pensarci su due volte. Ecco quale potrebbe essere il prezzo più o meno calmierato per questo genere di operazioni.

Una novità potrebbe sconvolgere il panorama delle operazioni effettuate a mezzo Bancomat, in particolar modo quelle di prelievo. Infatti, potrebbe cambiare radicalmente lo scenario per quanto concerne per i ritiri effettuati presso sportelli Atm di Banche diverse dalla propria.

In media ogni anno sono circa 150 milioni i prelievi che vengono eseguiti ogni anno presso altri circuiti bancari, ragion per cui ogni correntista con tutta probabilità si ritroverà a dover sborsare molto di più rispetto a quanto accade attualmente.

Bancomat: ecco il nuovo costo delle commissioni

Il nuovo costo delle commissioni interbancarie sarà con tutta probabilità di 1,50 euro ad operazione (la possibilità che la maggior parte delle banche si allinei a questo prezzo è piuttosto concreta). Potrebbe anche essere di meno ma è bene mettere in preventivo il “rischio” massimo a cui si potrebbe andare in contro.

Ad inoltrare la richiesta è stata Bancomat Spa la società che gestisce i circuiti di prelievo/pagamento più diffusi in Italia, che ha incaricato il proprietario dell’Automated Teller Machine a decidere ii costi dei prelievi per i non clienti.

L’approvazione finale spetta all’Antitrust (l’esito dell’istruttoria è previsto per aprile), che laddove dovesse dare il via libera, aprirebbe ad un nuovo rincaro dopo tutti quelli già registrati di recente. Certo ormai i pagamenti con strumenti elettronici sono sempre più diffusi, ma può sempre capitare di ritrovarsi ad avere necessità di denaro contante.

I correntisti nel caso dovranno essere avvisati dell’ufficialità di questa innovazione, in modo tale che possano anche decidere di recedere dal contratto con la banca. Nonostante la possibilità che molti clienti possano emigrare verso altri competitor, i grandi gruppi sperano di poter prendere questa direzione.

Hanno infatti molti sportelli ubicati da nord a sud del territorio nazionale. Le filiali medio-piccole invece saranno invece penalizzate così come quelle online.