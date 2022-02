Pensioni, si prevedono stravolgimenti del sistema. I lavori nel settore previdenziale sono in corso e il 2023 sarà un anno ricco di sorprese (pessime o positive?).

Il Governo è alle prese con la rivoluzione del sistema pensionistico. Quota 102 rimarrà in vigore solo per il 2022; nel 2023 la situazione cambierà e le notizie per i lavoratori non sono buone.

Quota 102 ha sostituito Quota 100 e rimarrà attiva per tutto il 2022. Il sistema prevede di poter uscire anticipatamente dal mondo del lavoro. Nello specifico, i lavoratori dipendenti e autonomi che matureranno entro il 31 dicembre 2022 un’età minima di 64 anni e 38 anni di contributi potranno andare in pensione. Ottima opportunità che presto potrebbe svanire. Il Governo, infatti, ritiene troppo oneroso sostenere la pensione anticipata e sta pensando di eliminare tale possibilità limitandola a pochi “eletti”. Più precisamente, si ipotizza che dal prossimo anno sarà praticamente impossibile poter andare in pensione prima del raggiungimento dei 60 anni.

Pensioni, gli ipotetici cambiamenti

Le pensioni di militari e Forze Armate verranno riviste nel 2023. Ad oggi è prevista la possibilità di uscita dal mondo del lavoro a 58 anni, stesso traguardo delle lavoratrici con Opzione Donna. Entrambe le categorie potrebbero dover aspettare i 60/61 anni per accedere alla pensione. Nel caso delle donne, attualmente è utilizzato il calcolo contributivo per le lavoratrici autonome nate nel 1962 o lavoratrici dipendenti nate nel 1963. E’ ipotesi plausibile che le direttive cambieranno in quanto l’uscita in età giovane costa cara al Governo nonostante il taglio sugli assegni.

Per quanto riguarda i militari e le Forze dell’Ordine, nel 2022 è possibile andare in pensione a 58 anni con 35 anni di contributi alle spalle. Si ipotizza che, dopo dieci anni, verranno applicati dei cambiamenti che coinvolgeranno principalmente i contributi necessari per l’uscita dal servizio. L’alternativa prevista per il 2023 indica 41 anni di contributi come soglia limite da considerare.

Le previsioni future spaventano i lavoratori

I previsti stravolgimenti del 2023 stanno spaventando i lavoratori. La rivoluzione del sistema pensionistico coinvolgerà diverse categorie di lavoratori e riguarderà principalmente l’età di accesso alla pensione. Il futuro, dunque, è ancora molto incerto. Per il momento è consigliabile godersi gli aumenti previsti per l’anno in corso. Gli assegni pensionistici, infatti, risultano incrementati dal mese di gennaio 2022 grazie all’allineamento del tasso di rivalutazione all’1,7%.

Si sta assistendo ad una rivalutazione del 100% per gli assegni INPS fino a 2.062 euro; del 90% per importi fino a 2.578 euro e del 75% per importi superiori a 2.578 euro (più di cinque volte il trattamento minimo). Gli aumenti, dunque, varieranno dai 25 ai 61 euro.