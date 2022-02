L’Agenzia delle Entrate è pronta a fare il suo corso notificando le sanzioni previste per l’obbligo vaccinale over 50. Ecco l’iter nel dettaglio

Il meccanismo di riscossione è attivo dal 1 febbraio 2022, ma i cittadini possono opporsi presentando l’apposito ricorso.

L’obbligo vaccinale per gli over 50 è ormai entrato nel vivo. Dal 1 febbraio i soggetti che rientrano in questa fascia d’età ancora sprovvisti delle dosi necessarie a contrare il coronavirus rischiano la multa di 100 euro una tantum.

Dunque visto che ormai i tempi sono maturi, vediamo in che modo si innesca il meccanismo che porta all’invio della multa direttamente al domicilio del diretto interessato. Da non trascurare nemmeno le contromosse che possono compiere i singoli individui, che proprio non ci stanno a pagare la somma sopracitata.

Obbligo vaccinale over 50: come funziona il sistema di sanzione dell’Agenzia delle Entrate

In pratica grazie ai registri dell’Asl è possibile sapere chi non si è sottoposto al vaccino e di conseguenza a chi bisogna comminare la contravvenzione. Una volta ricevuta la comunicazione dell’avvio del procedimento sanzionatorio, il cittadino può decidere se pagare oppure se entro 10 giorni trasmettere all’ASL l’eventuale differimento o esenzione dall’obbligo vaccinale.

A quel punto l’ASL ha il compito di accertare se il soggetto in questione può essere realmente sollevato dall’obbligo di sottoporsi al vaccino contro il covid. Qualora così non fosse entra in gioco l’Agenzia delle Entrate-Riscossione che notificherà alla persona inadempiente un avviso di addebito di 100 euro, con valore di titolo esecutivo.

Alla luce di questo scenario le strade da percorrere sono essenzialmente due: o pagare il corrispettivo di 100 euro entro 60 giorni o presentare un ricorso al Giudice di pace entro 30 giorni.

Chi ha intrapreso questa battaglia sicuramente proverà in tutti i modi a scongiurare il pagamento. Più per una questione di principio che per un aspetto meramente economico.

Se ne vedranno delle belle, come si suol dire. Battaglie senza esclusioni di colpi. Ogni cavillo legislativo potrebbe far la differenza in un senso o nell’altro.