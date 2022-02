L’intolleranza al lattosio e altre patologie simili se insorgono in età adulta può comportare diversi problemi anche piuttosto gravi

In virtù di ciò è bene capire in quali casi di questo tipo si possono ottenere i benefici della Legge 104 ed ottenere il diritto all’invalidità.

Allergie e intolleranze al latte e al lattosio sono piuttosto comuni ormai. Spesso sono i bambini piuttosto piccoli a soffrirne, ma poi con il passare dell’infanzia questa problematica va scomparendo.

Più complicati i casi che riguardano gli adulti. Infatti, condizioni di questo tipo possono generare delle vere e proprie patologie invalidanti. Un aspetto da tenere in considerazione non solo per quanto concerne la salute, bensì anche da un punto di vista degli sgravi fiscali.

Acquisti al supermercato, cosa hanno trovato nel latte: mai abbassare la guardia

Intolleranza al lattosio e allergia al latte: quando scatta la Legge 104

Qualora infatti l’anafilassi (la reazione allergica) sia grave tanto da mettere a rischio la vita si può richiedere l’invalidità. Non essendo propriamente ricompreso tra i disturbi che garantiscono l’invalidità civile si deve far fede alla dicitura “Sindrome da malassorbimento eterogeno con compromesso stato generale”.

Per il riconoscimento dell’invalidità civile bisogna raggiungere la soglia minima del 34% e non basta la sola diagnosi di intolleranza da parte del medico. È necessario anche dimostrare che tale intolleranza determina un disagio e ha delle ripercussioni sulla vita della persona.

Il medico specialista (quello dell’ospedale o dell’ASL per intenderci) ha il compito di produrre la documentazione che attesti la patologia. Sta poi al medico curante inoltrare il certificato prodotto dal collega direttamente all’INPS.

All’interno della certificazione deve essere indicata la malattia invalidante e il suo grado di gravità. A quel punto la palla passa al diretto interessato, il quale può inoltrare la domanda di accertamento dell’invalidità civile, tramite il portale dell’Istituto di Previdenza Sociale o attraverso il contact center o Patronato.

Esce per comprare il latte ai figli, torna a casa milionario: come ha fatto

Stessa prassi per quanto concerne il riconoscimento della Legge 104 che dà diritto a molteplici agevolazioni fiscali e sul lavoro, come ad esempio i permessi lavorativi o degli sconti in detrazione su alcune visite mediche.