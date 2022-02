Una bellissima quarta serata per il Festival di Sanremo, quanto ha guadagnato Lorenzo Cherubini, alias Jovanotti per apparire?

Per la sua settantaduesima edizione, il Festival di Sanremo, come è spesso accaduto con ospiti di assoluto livello, non ha badato a spese. Dopo aver ceduto un importante cahcet a Sabrina Ferilli per la finalissima, ecco che l’ospitata, di Jovanotti.

Un cantautore e rapper di un livello altissimo, oggi Lorenzo Cherubini ha 55 anni. Generazioni infatti, hanno ballato ed ancora saltano sulle note delle sue canzoni, con gli inizi di carriera riconducibili agli anni Ottanta, per poi vedere il boom, nei Novanta.

Jovanotti, quanto ha guadagnato al Festival di Sanremo: è incredibile

Da dire, che Jovanotti non è arrivato al Festival della canzone italiana solo da semplice ospite, ma in qualche modo, da partecipante. Sì, perché ai 25 cantanti come al solito è stata data la possibilità di presentare una cover, ormai tradizione alla quarta serata. E così molti artisti hanno cantato in duetto con qualcun altro.

Sicuramente lo share sarà stato altissimo, in una serata rivoluzionaria e che per un attimo mette da parte le canzoni presentate dai cantanti, che ormai il pubblico ha conosciuto, per fare un bel tuffo nel passato con melodie che hanno fatto la storia della musica, italiana e non. Con Amadeus, per la quarta notte del Festival di Sanremo, c’era la bella attrice foggiana, Maria Chiara Giannetta.

E poi c’è il complessivo delle prime serate, con la classifica che in fondo interessa sempre più, visto che ci avviciniamo adesso alla finalissima. Jovanotti che però classifica non ne fa, non ha solto duettato con chi lo ha invitato, ovvero Gianni Morandi. Il romano è rientrato sul palco infatti, anche per recitare i bellissimi versi di Bello Mondo di Mariangela Gualtieri. Ad ogni modo, si immagina che anche lui non si sia accontentato di poco, visti tra l’altro i costi dei biglietti per il Festival di Sanremo e i cachet di altri colleghi. La richiesta precisa dell’artista comunque, non è stata resa nota, ma generalmente, per una serata, gli ospiti incassano tra i 20.000 ed i 50.000 euro.