In diverse nazioni europee si sono già lasciati alle spalle le restrizioni covid, in altri invece vige ancora la cautela. Ecco la cartina geografica delle disposizioni inerenti il vecchio continente

La voglia di tornare alla “normalità” è ormai un desiderio profondo, che in molti paesi in giro per l’Europa è già realtà. L’Italia al momento non sembra contemplare questo scenario.

I numeri relativi ai contagi non accennano a placarsi, anzi, l’OMS di recente ha comunicato il nuovo record da inizio pandemia (12 milioni in una settimana). Nonostante ciò, c’è voglia di voltare pagina e provare a lasciarsi alle spalle il covid, o meglio, imparare a conviverci senza nessun genere di condizionamento.

Per questo in alcune aree del vecchio continente sono state abolite tutte le restrizioni e di fatto è stato ripristinato un regime di normalità. Da altre parti, come ad esempio in Italia, allo stato attuale la direzione è decisamente differente. Vediamo il confronto in tal senso tra le varie nazioni del vecchio continente.

Restrizioni covid, il confronto tra i paesi: dove ci sono ancora e dove sono state abolite

Il Regno Unito che come è noto da tempo non fa più parte dell’Unione Europea ha deciso di riaprire tutto. Sulla stessa scia ci sono la Svezia, così come annunciato dalla premier svedese Magdalena Andersson.

Nel paese scandinavo addio a restrizioni, limiti per ristoranti e mezzi di trasporto. Le uniche accortezze che rimangono in vigore sono quelle inerenti le persone fragili a rischio, come quelle nelle case di riposo.

In Repubblica Ceca invece dal 9 febbraio addio al Green Pass per attività sportive, culturali e ristorative. La Francia ha optato per l’abbandono delle mascherine e sul ritorno al lavoro in presenza.

Danimarca, Norvegia e Spagna si sono più o meno allineate a queste disposizioni, senza però dimenticare i rischi, visto che il virus ad oggi non è stato ancora debellato.

In Italia dal 1 febbraio sono partite una nuova serie di limitazioni in particolar modo per coloro che sono sprovvisti di Super Green Pass. Un andamento apposto rispetto a quello di altri Stati. Nelle prossime settimane però potrebbero arrivare degli allentamenti così come annunciato dal Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi.

Traguardo “normalità” ancora lontano anche per la Germania, che sembra voler procrastinare ogni genere di decisioni in tal senso dopo le vacanze di Pasqua.