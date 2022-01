Dal 1 febbraio chi non possiede il Green Pass non potrà entrare in diversi negozi e di conseguenza gli saranno preclusi diversi acquisti. Analizziamo la questione nello specifico

Il 1 febbraio 2022 sarà una data spartiacque per l’Italia visto che entreranno in vigore delle significative restrizioni inerenti il Green Pass. Tra chi non ha effettuato nessuna dose e chi non avendo ancora fatto la terza rischia la scadenza del certificato verde (la validità è stata ridotta da 9 a 6 mesi), molte persone potrebbero incontrare serie difficoltà nella vita di tutti i giorni.

Molte attività infatti saranno precluse ai soggetti sopracitati. Una stretta finale che ha come chiaro intento quello di invogliare chi ancora non ha sposato la causa dell’inoculazione del vaccino anti-covid. Al momento non ci sono ancora notizie ufficiali in tal senso. L’orientamento è quello di consentire l’accesso a negozi e luoghi non propriamente indispensabili solo alle persone vaccinate.

Green Pass, le multe fanno paura: ecco chi le fa

Green Pass: cosa non potranno acquistare i no-vax dal 1 febbraio 2022

Nei prossimi giorni sono attese novità volte a chiarire definitivamente cosa potranno e cosa non potranno fare i cittadini non intenzionati a vaccinarsi. Stando alle ultime indiscrezioni potranno entrare solo in locali adibiti alla vendita di generi alimentari, supermercati, ipermercati, farmacie, parafarmacie, benzinai, negozi di carburante per il riscaldamento, articoli per animali, ottici e mercati all’aperto.

Per il resto dovranno adattarsi e rinunciare a diversi sfizi. Ad esempio i fumatori dovranno delegare qualcuno vaccinato per comprare le sigarette visto che nemmeno dal tabaccaio è consentito l’accesso. L’alternativa è avvalersi dei distributori, ormai sempre più diffusi. Stesso discorso con l’edicola, qualora questa sia al chiuso.

Green Pass base, no grazie: la lista dei negozi ad accesso libero

In loro soccorso però può venire il Green Pass base quello ottenibile con un tampone negativo e valido al massimo 2-3 giorni (in base al fatto che sia rapido o molecolare).

Quindi da febbraio in poi, le persone no-vax per lasciarsi andare ad un po’ di sano shopping, dovranno programmarlo con largo anticipo visto che prima devono sottoporsi al test e qualora non ci siano sorprese inattese possono concedersi qualche acquisto.