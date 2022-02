Tagliato fuori dalla Legge di Bilancio 2022, il bonus psicologo potrebbe essere istituito con un escamotage piuttosto semplice

Si tratta di un aiuto destinato ai disturbi psicologici scaturiti in seguito all’emergenza sanitaria, che ormai sono piuttosto diffusi.

Sembrava finita, ed invece no. C’è ancora uno spiraglio per quanto concerne il bonus psicologo, destinato a chi a seguito dell’avvento della pandemia, ha iniziato a soffrire di disturbi legati alla nuova condizione venutasi a creare.

La Legge di Bilancio 2022 ha escluso ogni genere di provvedimento in tal senso. Sembra però che si stia muovendo qualcosa che potrebbe cambiare totalmente le carte in tavola.

Bonus psicologo, il sussidio che in tanti vorrebbero ma che nessuno concede

Bonus psicologo post covid: la modalità attraverso cui potrebbe essere istituito

Prima di capire quali spiragli ci sono a tal proposito, è bene comprendere di cosa stiamo parlando. La bozza del bonus psicologo per disturbi legati al covid, si articola essenzialmente in due punti:

Bonus avviamento, che consiste in un contributo da 150 euro da destinare ai cittadini maggiorenni a cui prima d’ora non è stato diagnosticato un disturbo mentale e che in precedenza non hanno avuto agevolazioni questo tipo,

che consiste in un contributo da 150 euro da destinare ai cittadini maggiorenni a cui prima d’ora non è stato diagnosticato un disturbo mentale e che in precedenza non hanno avuto agevolazioni questo tipo, Bonus sostegno, il quale varia in base alla situazione economica, ovvero all’ISEE del soggetto richiedente. Il massimo a cui si può aspirare è 1.600 euro all’anno.

Ma visto che ormai la Legge di Bilancio è fatta, cosa si può fare per rendere possibile il bonus psicologo? L’ultima speranza è rappresentata dal Decreto Milleproroghe. Il deputato del PD Filippo Sensi lo ha riproposto attraverso il deposito di un emendamento dello strumento legislativo sopracitato.

Bonus psicologo? Ecco che fine farà l’incentivo che tutti aspettavano

Al momento la modifica è risultata ammissibile e quindi inizia il suo percorso in Commissione Milleproroghe. Questo non significa che sarà semplice, anzi, per ottenere i fondi la battaglia si preannuncia decisamente ardua.

L’obiettivo però è chiaro ed è quello di fornire alle persone, gli strumenti adeguati per esorcizzare una fase storica senza precedenti, che di fatto ha portato ad una mutazione delle abitudini delle persone. Non tutti però hanno digerito quanto accaduto e in qualche modo grazie anche ad un supporto esterno, dovranno imparare a farlo.