Grazie alla Postepay possiamo compiere una serie di operazioni molto importanti, come ad esempio prelievi e pagamenti online, ma attenzione all’imprevisto

Nella fascia notturna la nota prepagata può creare dei disagi ai titolari. Quando e in che modo si possono manifestare.

Ne ha fatta di strada la Postepay. Da quando è stata istituita nei primi anni 2000 fino ad oggi ha avuto un’enorme diffusione e i servizi a disposizione sono migliorati in maniera piuttosto considerevole.

Oggi possiamo sfruttarla oltre che per prelevare denaro presso gli Atm Postamat anche per compiere operazioni online come pagamenti, acquisti e con la Postepay Evolution (dotata di IBAN) si può addirittura fare o ricevere un bonifico.

Postepay, prestito di 3 mila euro senza busta paga: sarà vero?

Postepay e il problema della notte: ecco cosa succede

Dei passi in avanti che hanno consentito a Poste Italiane di poter stare al passo con i competitor garantendo qualità e semplicità di movimento. L’apice è arrivato grazie all’istituzione dell’applicazione ufficiale con la quale si possono effettuare ricariche, pagare bollettini e inviare denaro agli altri utenti.

Al contempo però bisogna considerare anche il lato negativo della questione, ovvero l’aumento di truffe compiute sfruttando il nome della nota società postale e della sua carta più conosciuta. Anche in questo caso però sono arrivate le giuste contromisure con l’aumento dei passaggi inerenti la sicurezza durante la fase di pagamento.

L’altra grande incognita riguarda le ore notturne. Può infatti capitare che quando si tenta l’accesso in questa fascia non si riesca ad entrare nell’app o a compiere le principali operazioni a causa di una sospensione del servizio.

Generalmente si manifesta nel lasso di tempo che va dalle 2:00 alle 4:00 del mattino del secondo giorno lavorativo della settimana. Nel resto dei giorni in linea di massima, l’inconveniente dura appena 10 minuti a partire dalle 2:00 di notte.

Postepay, controllate subito saldo e movimenti: qualcosa sta andando storto

Questa è la comunicazione che può capitare di leggere in questo genere di circostanze: “Servizio temporaneamente non disponibile siamo spiacenti. Per motivi tecnici l’operazione non può essere momentaneamente eseguita”.

Insomma, nulla di irreparabile. Si tratta di una sorta di prassi che in fin dei conti non intacca più di tanto gli utenti visto che solitamente durante la notte, non c’è una necessità impellente di dover utilizzare la Postepay.