Non poteva mancare nel novero dei raggiri la truffa del vaccino. Scopriamo in che modalità avviene e a cosa bisogna prestare attenzione

La tecnica utilizzata è la medesima di altre circostanze, ovvero il phishing. Anche il vettore è ampiamente noto visto che si tratta di Whatsapp.

Una clamorosa notizia bufala sta circolando da qualche giorno sui dispositivi mobili degli italiani. Su Whatsapp infatti è sempre più in auge un messaggio relativo ad un fantomatico bonus del Governo, che però non è mai stato varato.

L’oggetto della questione è il vaccino, che nel Bel Paese è una tematica molto delicata e oggetto di discussioni e controversie. Cerchiamo di andare a fondo e capire da quale pericolo bisogna tenersi assolutamente alla larga in questo periodo.

Risarcimento danni vaccino anti-covid: chi può ottenerlo e in quali casi

Truffa del vaccino su Whatsapp: il messaggio phishing da evitare e cancellare

Con le nuove disposizioni in merito al covid, dal 1 febbraio 2022 il Green Pass servirà praticamente per quasi tutte le principali attività quotidiane. Molti però sono in scadenza e quindi prossimi alla terza dose, valida per ottenere il rinnovo della certificazione per altri 6 mesi.

Proprio su questo aspetto i cybercriminali stanno facendo leva per far decollare una nuova subdola truffa. In pratica viene recapitato un messaggio su Whatsapp in cui si afferma che il Governo è pronto ad elargire 500 euro a chi si sottopone alla terza dose del vaccino anti-covid.

Ad oggi in Italia non esiste nessun incentivo in denaro per chi decide di farsi immunizzare. Per questo è bene diffidare di questa comunicazione ed evitare di cliccare su eventuali collegamenti ipertestuali presenti nel sms.

L’obiettivo è come al solito quello di reperire dati sensibili o meglio ancora bancari, in modo tale da poter accedere ai conti dei poveri malcapitati di turno.

Ricorso vaccino obbligatorio over 50: cosa fare per presentarlo

Nulla di nuovo insomma, la tecnica utilizzata è ampiamente conosciuta e porta il nome di phishing. Quindi, qualora ci si imbatta nel messaggio truffaldino, l’unica operazione con cui procedere è la cancellazione dello stesso e comunicare alle ad amici, parenti e conoscenti che in atto questa truffa.