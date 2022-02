Un nuovo Codice della Strada interesserà automobilisti e motociclisti a partire da oggi 1° febbraio. Scopriamo quali sono i cambiamenti attesi.

Da oggi 1° febbraio entrano in vigore nuove regole per auto, moto e rimorchi di targa straniera. Ecco le direttive da seguire per allinearsi agli obblighi europei.

Il Codice della Strada cambia alcuni importanti dettagli per seguire le indicazioni europee. Nello specifico, da oggi si aggiunge un articolo, il 93 Bis. Questo è quanto stabilito dalla Legge dello scorso 23 dicembre 2021 per adeguarsi alle disposizioni di adempimento degli obblighi previsti per l’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea. I cambiamenti interessano le auto, le moto e i rimorchi con targa straniera. Vediamo in cosa consistono e quali conseguenze ne scaturiscono.

Il codice della strada diventa più completo

Il nuovo articolo va a completare un aspetto del Codice della Strada, quello con riferimento alle targhe straniere. Tutti i veicoli con targa estera appartenenti a persone fisiche o giuridiche residenti nella nostra penisola possono circolare solamente per tre mesi dal momento del cambio di residenza in Italia.

A partire dal 18 marzo, quindi, qualora il conducente non risulti essere il proprietario dell’auto ma risulti residente in Italia dovrà mostrare la documentazione che attesti a che titolo utilizza il veicolo, per quanto tempo e da quanto tempo. Se il conducente è residente all’estero, il mezzo potrà circolare al massimo per un anno con la targa straniera. Superato il lasso temporale dei tre mesi o dei dodici mesi sarà necessario procedere con l’immatricolazione in Italia.

Le sanzioni per chi non si adegua alla nuova normativa

Il Codice della Strada è cambiato, il nuovo articolo è stato scritto e aggiunto e ora tutti gli automobilisti e motociclisti con un mezzo immatricolato all’estero dovranno adeguarsi alle nuove direttive. I residenti in Italia hanno tempo tre mesi per mettersi in regola da quando ottengono la residenza e cambiare la targa straniera. Se tale normativa non dovesse essere rispettata, si incorrerebbe in sanzioni di importo variabile tra i 400 e i 1.600 euro. Lo stesso range è previsto per tutti coloro che sono lavoratori subordinati o autonomi che esercitano un’occupazione professionale all’interno del territorio di uno Stato vicino o confinante e che utilizzano per circolare dei veicoli di proprietà immatricolati nello stesso luogo.

Una sanzione di 250 euro è poi prevista per i soggetti privi della documentazione attestante la guida di un mezzo con targa straniera non di proprietà. Importi fino a 3.558 euro, infine, sono previsti per coloro che circolano senza aver registrato il mezzo in Italia o che non hanno comunicato variazioni di sede o trasferimento della residenza. Tra gli esenti segnaliamo i veicoli targati San Marino e i mezzi di proprietà di personale civile e militare dipendente da amministrazioni pubbliche in servizio all’estero oppure di personale delle Forze Armate e di Polizia in servizio all’estero.