Brutte notizie in arrivo per tutti coloro in attesa del reddito di emergenza. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa sta succedendo.

Ormai da due anni, purtroppo, il Covid è entrato prepotentemente nelle nostre esistenze costringendoci a dover fare i conti con delle ripercussioni negative sia dal punto di vista economico che sociale.

Molti imprenditori, purtroppo, hanno dovuto abbassare le saracinesche delle proprie attività, costringendo sempre più famiglie a dover fare i conti con delle minori entrate. Riuscire a sostenere le varie spese quotidiane, pertanto, risulta per molti sempre più difficile. Proprio in tale ambito, pertanto, a rivestire un ruolo particolarmente importante è il governo.

Quest’ultimo, infatti, nel corso dei mesi ha deciso di attuare diverse misure a sostegno delle persone maggiormente colpite dalla situazione. Tra queste si annovera proprio il reddito di emergenza. Una misura indubbiamente importante, che porta però con sé, con l’arrivo del 2022, delle brutte notizie. Ma cosa sta succedendo? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Reddito di emergenza, brutte notizie in arrivo: ecco cosa c’è da sapere

Diverse sono le misure messe in campo dal governo al fine di contrastare la diffusione del Covid, come ad esempio il Green Pass, il cui utilizzo è stato largamente esteso nel corso dei mesi. Basti pensare che dopo aver reso il Green Pass obbligatorio per entrare in tutti i posti di lavoro, sia del settore pubblico che privato, a partire dallo scorso 15 ottobre, di recente il governo ha deciso di rendere la certificazione verde obbligatoria quasi dappertutto.

Ma non solo, sempre l’esecutivo è pronto a mettere in campo altri provvedimenti, con il governo Draghi che potrebbe finalmente decidere, dopo ben due anni, di mettere la parola fine allo stato di emergenza. Come fatto sapere dal sottosegretario alla salute Pierpaolo Sileri, infatti, sembra che lo stato di emergenza non sarà ulteriormente oggetto di proroghe.

Una notizia indubbiamente positiva, che porta con sé inevitabilmente delle conseguenze. In particolare, eccetto clamorosi dietrofront, con la fine dello stato d’emergenza decadrebbero automaticamente tutte le misure ad esso associato. Ma non solo, si fa sempre più largo l’ipotesi che proprio in seguito alla fine dello stato di emergenza il governo possa decidere di dire definitivamente addio anche al reddito di emergenza.

A tal proposito è bene sottolineare che stato di emergenza e reddito di emergenza non sono direttamente correlati. Allo stesso tempo, però, non si può negare che siano in qualche modo legati. Da qui nasce appunto l’ipotesi che non ci sarà più spazio per il reddito di emergenza, con il governo pronto a mettere in campo nuove misure volte a favorire il rilancio dell’economia dopo due anni particolarmente difficili a causa della crisi causata dall’impatto del Covid.