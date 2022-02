Attenti al bollo auto! Oggi è l’ultimo giorno disponibile per mettersi in regola, poi in molti rischieranno di dover fare i conti con un vero e proprio incubo.

A partire dal carburante, passando per l’assicurazione fino ad arrivare ai costi di manutenzione, sono davvero tanti i costi legati all’auto.

In un momento storico particolarmente complicato come quello attuale a causa del Covid sono molte, purtroppo, le famiglie che si ritrovano a dover fare i conti con una difficile gestione del bilancio famigliare. Diverse, d’altronde, sono le voci che vanno ad impattare sulle nostre tasche, come ad esempio, appunto, i costi per l’auto. Tra questi si annovera appunto il bollo auto.

Quest’ultimo, ricordiamo, deve essere pagato ogni anno da tutti coloro che possiedono una macchina. Ebbene, proprio soffermandosi sulla tassa automobilistica, vi invitiamo a prestare la massima attenzione. Oggi, infatti, è l’ultimo giorno disponibile per mettersi in regola. Poi in molti rischieranno di dover fare i conti con un vero e proprio incubo. Entriamo quindi nei dettagli per vedere tutto quello che c’è da sapere in merito.

Bollo auto, attenzione, oggi è l’ultimo giorno disponibile: tutto quello che c’è da sapere

Abbiamo già visto assieme come sia importante prestare attenzione all’importo del bollo auto, in quanto, in questo caso, scattano i controlli del Fisco. Adesso, invece, ci soffermeremo su un altro aspetto che merita a sua volta particolare attenzione. Ovvero il fatto che il 31 gennaio 2022 porta con sé la prima scadenza ufficiale dell’anno per il pagamento della tassa automobilistica.

A differenza di quanto già avvenuto nel 2020 e nel 2021, infatti, nel 2022 non vi è stata alcune proroga per il pagamento del bollo auto, volto ad andare incontro alle esigenze delle persone duramente colpite dalla crisi causata dal Covid. Proprio per questo motivo l’ultimo giorno di gennaio si rivela essere la prima scadenza ufficiale dell’anno per il pagamento di tale tassa.

Entrando nei dettagli ricordiamo che il bollo auto deve essere pagato entro l’ultimo giorno del mese successivo quello di immatricolazione del mezzo. Ne consegue, pertanto, che il 31 gennaio è il termine ultimo di pagamento per le auto immatricolate a dicembre.

Bollo auto, occhio alla scadenza: sanzioni e interessi

Nel caso in cui non si rispetti la scadenza, ecco che i soggetti interessati rischiano di dover fare i conti con un vero e proprio incubo. Come è facile immaginare, infatti, in caso di mancato pagamento, ecco che gli automobilisti si ritrovano a dover fare i conti con delle pesanti sanzioni e interessi.

Entrando nei dettagli ricordiamo che la percentuale annua degli interessi di mora è pari allo 0,3%. Per quanto riguarda le sanzioni, invece, sono pari a:

0,1% dell’importo del bollo per ogni giorno di ritardo se questo è superiore ai 14 giorni;

1,5% in caso di ritardo compreso tra il quindicesimo ed il trentesimo giorno dalla scadenza originaria della tassa automobilistica;

1,67% in caso di ritardo compreso tra i 30 e i 90 giorni;

3,75% se il pagamento viene effettuato con un ritardo superiore ai 90 giorni e comunque entro un anno.

Se il pagamento viene effettuato dopo un anno non è più possibile avvalersi del ravvedimento operoso. In questo caso, quindi, la sanzione sarà maggiorata del 30% rispetto all’importo dovuto, oltre agli interessi dello 0,5% per ogni semestre di ritardo.

Per finire ricordiamo che se il bollo risulta non pagato da più di tre anni, allora è possibile che si assista alla radiazione del veicolo dal PRA. Ebbene, in questo caso il mezzo in questione non può circolare fino alla nuova immatricolazione, oltre ovviamente al saldo dei debiti pregressi.