Rinvenire del denaro abbandonato al bancomat non capita tutti i giorni, per questo la reazione del fortunato ragazzo che lo ha ritrovato ha lasciato tutti a bocca aperta

Si era recato allo sportello per ritirare il denaro necessario per compiere delle spese. Mai avrebbe potuto immaginare che quell’evento gli avrebbe cambiato la vita.

Certe storie non possono fare altro che stupirci, lasciarci increduli e magari farci riflettere sull’esistenza (seppure rara) dell’onestà. La vicenda che stiamo per raccontare è infatti più unica che rara e in qualche modo deve dare un pizzico di speranza per il futuro.

Si tratta di un episodio occorso ad un ragazzo come tanti residente negli Stati Uniti, che una mattina è uscito di casa per delle commissioni e al suo rientro era di fatto diventato un eroe nazionale e non solo.

Ragazzo ritrova denaro abbandonato al bancomat: la sua reazione è sorprendente

José Romaniz 19enne studente di Albuquerque nel Nuovo Messico (Stati Uniti) doveva compiere delle commissioni per la propria famiglia, tra cui acquistare dei calzini per il nonno.

Recatosi allo sportello per ritirare il denaro necessario, si è ritrovato dinanzi ad una gigantesca busta di plastica piena di contanti. All’inizio ancora inconscio di cosa ci fosse all’interno si è avvicinato con titubanza e perplessità.

Poi una volta appurata la situazione al contrario di quanto avrebbero fatti in tanti al suo posto, ha deciso di chiamare le forze dell’ordine per denunciare l’ingente ritrovamento. In seguito alle indagini è emerso che la cifra presente nel bustone era di circa 135mila dollari dimenticati lì dall’addetto alla ricarica dello sportello Atm.

Il giovane sommerso dai complimenti, ha affermato in tutta tranquillità di non aver mai avuto dubbi su cosa fare. Memore degli insegnamenti dei suoi genitori ha preferito percorrerà la via del buon senso, senza farsi ingolosire dal lauto bottino.

Una qualcosa di clamoroso considerando la società contemporanea, dove furbetti e disonesti sono sempre dietro l’angolo. Per questo il sindaco del posto e il capo delle forze di polizia hanno omaggiato il ragazzo con una speciale onorificenza.

Inoltre gli sono stati donati 500 dollari per il pagamento delle tasse scolastiche, ulteriori 500 in contanti, buoni regalo e un abbonamento familiare per seguire le gare della sua squadra preferita di football.