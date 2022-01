Una storia davvero incredibile che ci racconta come a volte i comportamenti degli uomini possano in qualche modo sorprendere.

La vicenda arriva certo da lontano ma tutto ciò che si racconta rendono la cifra di come a volta gli eventi possano portare in una direzione davvero inattesa. Succede tutto velocemente, nemmeno il tempo di pensarci su troppo. Tutto prende un preciso indirizzo.

Iniziamo dicendo che una simile esperienza non può certo accadere a chiunque con gli stessi risultati. Sia chiaro, senza voler giudicare altrui comportamenti ma non siamo sicuri, tanto sicuri, realisticamente parlando che un’altra persona si sarebbe comportata allo stesso modo del protagonista di questa incredibile vicenda. La storia che stiamo per raccontare assume contorni davvero incredibili. Di questi tempi, in questo preciso momento storico, non è semplice trovare in giro trame del genere, atteggiamenti, reazioni come queste.

José Romaniz ha soltanto 19 anni, giovane studente di Albuquerque, nello stato del Nuovo Messico, negli Stati Uniti. Quel giorno, quando cioè i fatti hanno luogo, Josè era uscito di casa per andare ad acquistare un paio di calzini nuovi per suo nonno. Per fare ciò aveva però bisogno di denaro contante. Passaggio intermedio, quindi, prima di compiere l’acquisto, al bancomat, per prelevare il denaro necessario. In presenza del bancomat però qualcosa attira l’attenzione del giovane. Sembra poco convinto di ciò che sta realmente guardando, li vicino all’ Atm prescelto.

I soldi erano i una busta, erano tantissimi: la decisione di Josè, presa senza pensarci nemmeno un secondo

Il ragazzo non ha alcun dubbio, quelli li sono soldi, li in quel sacco trasparente c’è un mucchio di denaro. La sua reazione è sin da subito decisa, non ha alcun dubbio Josè sul da farsi. Il numero d’emergenza sullo stesso sportello bancomat. Il giovane chiama ed avverte la Polizia di quanto visto con i propri occhi li in quel posto. Con l’arrivo delle forze dell’ordine la scoperta che ha fatto sobbalzare i protagonisti della vicenda. Quella specie di sacco in plastica conteneva la bellezza di 135mila dollari ed era stato accidentalmente dimenticato li dall’operatore addetto alla ricarica dello stesso bancomat.

Versamenti, controlli anche sui bancomat: cosa rischia chi sbaglia

Chi sa quanti al posto del giovane Josè avrebbero approfittato della situazione facendo propri quei soldi. Tanti soldi per la verità, quasi 150mila dollari, dimenticati li dall’addetto alla ricarica del bancomat. Una storia davvero incredibile insomma, di quelle alle quali è anche difficile credere, ed invece tutto è andato proprio nel modo in cui gli eventi sono poi stati raccontati. La storia ha inoltre attirato le attenzioni dei giornali locali che hanno intervistato Josè per farsi raccontare la sua versione delle cose, cosa cioè l’ha spinto a non avere dubbi su come comportarsi.

Il ragazzo ha dichiarato che nel momento in cui ha visto quel bustone pieno di soldi ha pensato a cosa avrebbero detto i suoi genitori se non avesse subito avvertito la Polizia. Il sindaco della città, Tim Keller ed il capo della polizia Mike Geier hanno insignito il ragazzo di una speciale onorificenza, oltre ad un premio di 500 dollari per contribuire al pagamento delle sue tasse scolastiche. Il giovane ha poi ricevuto altri 500 dollari in contanti da “El Patron” oltre a carte regalo ed un abbonamento per tutta la famiglia per seguire la squadra di football del New Mexico da Espn Radio.

Una vicenda che in un certo senso fa ben sperare in quelle che sono le nuove generazioni, situazioni del genere non fanno altro che evidenziare buoni propositi e buoni sentimenti. Storie come queste danno speranza. In momenti tanto complessi come quello che viviamo in questo momento, simili gesti fanno guardare al futuro con il sorriso sulle labbra e tanti pensieri positivi per la testa. Piccoli gesti che possono davvero farci sperare che tutto possa davvero cambiare.