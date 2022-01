Una grande novità potrebbe comportare una diminuzione seppur lieve delle pensioni febbraio. Cosa bisogna fare per scongiurare questa ipotesi

Dal 1 febbraio 2022 per ritirare la pensione allo sportello è necessario il Green Pass. In che modo questa disposizione potrebbe avere degli effetti sull’assegno.

L’introduzione dell’obbligo di Green Pass per entrare negli uffici pubblici rischia seriamente di incidere sulle pensioni. Partendo da quelle di febbraio, ovvero le prime che saranno erogate con il nuovo sistema, scopriamo quali potrebbero essere gli scenari.

Ad onor del vero chi si recherà presso gli sportelli postali rispettando il proprio turno in base all’iniziale del proprio cognome, almeno per ora potrà evitare intoppi. Infatti il calendario è scaglionato dal 25 gennaio al 30 gennaio 2022.

Pensioni, opzione donna ma non solo: tutte le vie per le lavoratrici italiane

Pensioni febbraio: ecco chi rischia di perdere 15 euro sull’importo totale

Se invece per qualsiasi motivo ci si recherà presso l’ufficio postale della propria zona solo dal 1 febbraio in poi, è necessario il pass vaccinale. Chi non ne dispone deve effettuare quanto meno un tampone rapido presso una farmacia o un centro abilitato per ottenere il certificato base.

Ciò comporta un esborso di 15 euro (in alcuni casi anche maggiore) e quindi ciò si traduce come una decurtazione del proprio assegno pensionistico. Infatti per poterlo ritirare è stato necessario l’esborso sopracitato valido per entrare alle Poste.

Una cifra non propriamente corposa, che desta comunque rabbia e che magari per chi non ha una pensione così alta, può risultare moto importante per soddisfare le proprie esigenze.

Al contempo bisogna considerare che con l’obbligo vaccinale per gli over 50 chi si presenta presso uffici pubblici sprovvisto di Super Green Pass, può andare in contro ancor più facilmente alla contravvenzione prevista in questi casi. Clicca qui per conoscere maggiori dettagli in merito a questa disposizione.

Pensioni, scattano le modifiche fiscali: c’è chi guadagna anche 400 euro in più

Una problematica che non riguarda chi riscuote la propria pensione su un Libretto di Risparmio, Conto BancoPosta o Postepay Evolution e per gli over 75. Questi ultimi ricevono il corrispettivo direttamente presso il proprio domicilio, delegando il ritiro ai Carabinieri.