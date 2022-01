Il mondo del lavoro con le sue complessità ed i suoi aspetti quasi oscuri rende difficile anche il passo successivo. La pensione.

Ad oggi, per i più appare molto complicato immaginare la propria pensione. Il momento esatto in cui uscire, in pratica dal mondo del lavoro. Per le lavoratrici italiane, spesso, il discorso si complica. Gli ultimi mesi ci hanno consegnato una verità assoluta, il sistema pensionistico italiano ha bisogno di una netta rivoluzione. Lo sanno i lavoratori italiani e soprattutto lo sanno i politici che a più riprese hanno messo mano, per cosi dire al sistema stesso provando a proporre soluzioni via via sempre meno adatte ai tempi che cambiano.

Per quanto riguarda, nello specifico le lavoratrici italiane, gli ultimi mesi sono state un continuo riferirsi a diverse modalità di pensionamento. Situazioni che in qualche modo privilegiano l’uscita dal lavoro per dirla semplice. Tra tutte picca sicuramente quella nominata “Opzione donna” recentemente prorogata dall’ultima Legge di bilancio. Parliamo della possibilità di una uscita anticipata dal mondo del lavoro man non sola, con una serie di relativi sconti. Una soluzione in effetti vantaggiosa che però può non convincere in alcune situazioni.

Pensioni, opzione donna ma non solo: tutte le varie possibilità per le lavoratrici italiane

Opzione donna, è di fatto uno specifico trattamento pensionistico basato sul calcolo del sistema contributivo. La domanda di adesione a questo specifico percorso può essere formulata dalle lavoratrici dipendenti o autonome che hanno al 31 dicembre 2021 maturato i requisiti previsti dalla legge. Il diritto alla decorrenza trascorso il seguente periodo: