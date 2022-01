In caso di sovraindebitamento è possibile ottenere, in determinate circostanze, la cancellazione dei debiti. Ma come è possibile? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere in merito.

La vita è ricca di imprevisti e in alcuni casi, purtroppo, può capitare di ritrovarsi a dover fare i conti con situazioni particolarmente difficili, che finiscono per avere un impatto non indifferente sulle nostre tasche.

Ne è un chiaro esempio il Covid che, ormai da due anni a questa parte, continua ad influenzare le nostre esistenze, costringendo sempre più famiglie a dover fare i conti con una difficile gestione delle finanze personali. Riuscire a fronteggiare le varie spese, infatti, risulta per molti sempre più difficile.

Proprio in tale ambito, pertanto, sorge spontanea una domanda: è possibile ottenere la cancellazione dei debiti in caso di sovraindebitamento? Ebbene sì, la risposta è affermativa, purché in presenza di determinate circostanze. Ma chi ne ha diritto e soprattutto in quale caso? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Sovraindebitamento, ottenere la cancellazione dei debiti è possibile: tutto quello che c’è da sapere

Qualche tempo fa abbiamo visto assieme che è possibile difendere i risparmi di una vita dal pignoramento. Ebbene, proprio in tale ambito interesserà sapere che, in determinati casi, è possibile ottenere la cancellazione dei propri debiti. Ma per quale motivo e soprattutto in quali circostanze?

Ebbene, come si evince da La Legge per tutti, nel caso in cui una persona non disponga delle possibilità economiche per pagare i creditori e non è presumibile che ciò avvenga nel breve periodo, ecco che è possibile ottenere dal giudice la cancellazione dei debiti.

Questo avviene a seguito di una particolare procedura che prende il nome di “esdebitazione senza utilità“. Grazie a quest’ultima, quindi, chi è assolutamente indigente viene liberato da tutti i debiti. Una misura indubbiamente importante che, ricordiamo, è destinata alle persone che, senza colpa, si ritrovano nella condizione di sovraindebitamento.

Viene definita senza utilità in quanto i creditori non si vedono riconoscere alcuna utilità, salvo la possibilità di godere di eventuali redditi o beni che dovessero eventualmente pervenire al debitore nei quattro anni dall’esdebitazione. L’obbligo, infatti, torna ad essere tale nel caso in cui, nei quattro anni seguenti, si registrino delle entrate di denaro tali da consentire il pagamento dei debiti in una misura pari almeno al 10%.

Sovraindebitamento, come ottenere la cancellazione dei debiti grazie all’esdebitazione senza utilità

Entrando nei dettagli ricordiamo che in caso di sovraindebitamento, il soggetto interessato può presentare domanda di esdebitazione al giudice. In questo caso si rivela necessario l’ausilio di un OCC, ovvero Organismo di Composizione della Crisi, che ha il compito di redigere apposta relazione.

Se il debitore è meritevole, ovvero non è implicato in casi di frode o dolo, allora ha diritto a poter beneficiare dell’esdebitazione, grazie alla quale ottenere la cancellazione di tutti i suoi debiti. L’esdebitazione senza utilità, ricordiamo, può essere concessa solo una volta. Per questo motivo chi ne ha già beneficiato non può effettuarne nuovamente richiesta.

Sovraindebitamento, ecco quando vengono cancellati i debiti

Una volta visto chi ha diritto all’esdebitazione senza utilità, ricordiamo che quest’ultima può essere negata solamente nel caso in cui il debitore sia privo dei requisiti soggettivi, ovvero la meritevolezza, oppure oggettivi. In quest’ultimo caso, ad esempio, può trattarsi di una persone non incapiente che, pertanto, non può beneficiare di tale misura.

Al contrario, dopo aver accertato l’esistenza dei vari requisiti, sia oggettivi che soggettivi, ecco che il soggetto interessato beneficia dell’esdebitazione senza utilità. Quest’ultima, ricordiamo, può essere ottenuta in varie circostanze, a partire dai debiti tributari fino ad arrivare a possibili imprevisti famigliari, a patto che il soggetto interessato sia meritevole, ovvero non abbia compiuto atti di frode.

Sovraindebitamento, ecco come presentare domanda di esdebitazione

Ma come è possibile presentare domanda di esdebitazione. Ebbene quest’ultima, come già detto, deve essere presenta al giudice competente, avvalendosi della necessaria assistenza dell’Organismo di Composizione della Crisi. Alla domanda in questione bisogna allegare la documentazione e la relazione particolareggiata dell’OCC.

Quest’ultima, ad esempio, deve indicare le cause dell’indebitamento e la diligenza del debitore nell’assumere le obbligazioni. Ma non solo, esporre le ragioni dell’incapacità del debitore, indicare l’eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori e valutare la completezza e attendibilità della documentazione.

Per finire, per quanto riguarda la documentazione che bisogna allegare alla domanda da presentare al giudice, inoltre, si annoverano: l’elenco di tutti i creditori, così come degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni. Ma non solo, le dichiarazioni dei redditi dell’ultimo triennio e tutte le entrate del debitore e della sua famiglia.

Ottenere la cancellazione dei debiti in caso di sovraindebitamento, quindi, in determinati casi è possibile. Se aventi diritto, pertanto, non bisogna fare altro che presentare apposita richiesta e beneficiare di tale misura.