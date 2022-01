Una vincita che va ad aggiungersi alle altre affermazioni delle scorse settimane sempre nella stessa regione.

In paese la voce è circolata in pochissimo tempo. La notizia della vincita aveva già raggiunto le case dei più attenti osservatori della zona. Una affermazione che di certo non lascia indifferenti. Non parliamo di una vincita incredibilmente alta, ma allo stesso tempo facciamo riferimento ad una somma che al momento giusto può sempre tornare utile. Al Superenalotto ormai non si vince più con il “6” troppo lontana l’ultima sestina estratta. Maggio 2021, Montappone, nelle Marche. Allora i milioni del premio furono ben 156.

Si vince a Conegliano, in provincia di Treviso. Li, un fortunato giocatore, o una fortunata giocatrice hanno effettuato una giocata presso il market di via San Giuseppe Unità la giocata che ha portato al traguardo assolutamente dignitoso di un “5” da ben 17.163,51 euro. L’estrazione in questione è quella dello scorso 15 gennaio. Nel frattempo il jackpot continua a crescere e sfiora i 143 milioni di euro. In Veneto, tra l’altro, la massima affermazione non arriva dall’agosto del 2017. In quell’occasione, a Caorle, in provincia di Venezia arrivarono ben 78 milioni di euro, una cifra insomma di tutto rispetto.

Superenalotto continua il momento fortunato dei “5”: si vince anche con il 10eLotto

Non solo il Superenalotto ad illuminare i sorrisi dei cittadini veneti in quest’ultima settimana. Si vince anche al 10eLotto in una regione letteralmente baciata dalla fortuna. A Fossalta di Piave, in provincia di Venezia, un “6 oro” ha portato all’incredibile vincita da 22.500 euro. A Vicenza, invece, un “9” da ben 20mila euro ha letteralmente fatto esplodere di gioia e soddisfazione il fortunato o la fortunata in questione. 10eLotto che nell’ultimo concorso ha distribuito la bellezza di 23,8 milioni di euro. Dall’inizio dell’anno, invece la somma complessiva delle vincite distribuite nel paese è di ben 158milion di euro.

Superenalotto e Oroscopo, i segni baciati dalle stelle nel 2022: chi festeggerà una vincita?

Riportiamo di seguito la tabella completa con le vincite al Superenalotto per quel che riguarda il concorso del 15 gennaio 2022:

CATEGORIA N. VINCITE EURO Punti 6 nessuna – Punti 5+1 nessuna – Punti 5 14 17.163,51 € Punti 4 1.065 234,53 € Punti 3 34.112 21,74 € Punti 2 498.298 5,00 €

Gli italiani insomma si dedicano al gioco per provare a venire fuori da una situazione che di certo non è delle migliori. Viviamo uno dei peggiori momenti storici in assoluto. Difficoltà di natura sociale, sanitaria e soprattutto poi economiche, che limitano fortemente il raggio d’azione non solo della comune quotidianità, ma che altrettanto vanno a toccare si dedicano al gioco per provare a venire fuori da una situazione che di certo non è delle migliori. Viviamo uno dei peggiori momenti storici in assoluto. Difficoltà di natura sociale,, che limitano fortemente il raggio d’azione non solo della comune quotidianità, ma che altrettanto vanno a toccare settori nevralgici dell’economia che di conseguenza finisco per collassare su se stessi . Il momento insomma non è dei migliori, questo è poco ma sicuro.

Il Superenalotto offre l’opportunità di sperare, ambire a qualcosa di diverso, cosi come è stato per i vincitori delle passate estrazioni del “6” ma non solo. Fior di milioni che d’improvviso ti piovono dal cielo e ti obbligano chiaramente a cambiare del tutto vita. Niente può più essere come prima. Chiediamolo ad uno dei vincitori, uno degli ultimi. Il fortunato di Montappone, con i suoi 156 milioni di euro non starà di certo adesso a pensare alle bollette alle scadenze e quant’altro. La vita cambia, viene letteralmente rivoluzionata.

Gli italiani insomma, sognano questa rivoluzione. Sognano questo sconvolgimento quasi epocale. La serenità la tranquillità e quella voglia di starsene in pace con tutto e tutti. Bel sogno certo, chissà se prima o poi realizzabile.