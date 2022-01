Ottenere l’assegno unico senza Isee è possibile. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Il 2022 è già iniziato da un bel po’ di giorni, portando con sé delle novità, alcune delle quali particolarmente attese. Ne è un chiaro esempio l’assegno unico universale per i figli. Quest’ultimo, ricordiamo, sarà destinato alle famiglie con figli aventi un’età compresa tra i sette mesi della gestazione fino ai 21 anni di età, se a carico dei genitori.

Una misura particolarmente importante, di cui potranno beneficiare sia i lavoratori dipendenti che autonomi. Ma non solo, anche i titolari di reddito di cittadinanza. Essendo una novità, però, non stupisce che siano diversi i dubbi in merito. In particolare sono in molti a chiedersi se è possibile ottenere tale assegno senza Isee. Ebbene sì, la risposta è affermativa e di seguito vedremo assieme come fare.

Reddito di cittadinanza e falsi invalidi, occhio ai furbetti: rubati 15 miliardi in due anni

Assegno unico 2022: occhio agli importi e al valore Isee

Come già detto, diversi sono ancora i dubbi in merito a tale tipo di prestazione, come ad esempio le modalità e tempistiche per richiedere l’assegno unico per i figli. Ebbene, proprio soffermandosi su quest’ultimo, ricordiamo, che l’importo, compreso tra 50 e 175 euro al mese, differisce in base al valore dell’Isee.

In particolare l’importo massimo di tale assegno sarà pari a 175 euro al mese in presenza di nuclei famigliari con figlio minore e reddito Isee con valore fino a massimo 15 mila euro. Sarà pari a 85 euro al mese, invece, in presenza di figli maggiorenni fino a 21 anni di età, a carico dei genitori. Una chiara dimostrazione, quindi, di come l’Isee si riveli essere particolarmente importante nella determinazione dell’importo di tale assegno.

Allo stesso tempo è bene sapere che è possibile inoltrare la domanda anche senza inserire l’indicatore della situazione economica. In quest’ultimo caso, però, si potrà beneficiare solamente dell’importo minimo, pari, come già detto, a 50 euro al mese.

Assegno unico, ottenerlo senza Isee è possibile: tutto quello che c’è da sapere

Ottenere l’assegno unico universale per i figli senza Isee, quindi, è possibile. In questo caso, però, è bene sottolineare, sarà possibile beneficiare solamente dell’importo minimo, ovvero 50 euro mensili. Allo stesso tempo è bene sapere che è sempre possibile presentare la documentazione Isee anche in seguito. È sufficiente, infatti, avere un Isee in corso di validità e il gioco è fatto.

Isee 2022, il valore fondamentale: a cosa stare attenti per non perdere bonus e agevolazioni

A tal proposito è bene sapere che non sarà nemmeno necessario allegare l’Isee alla domanda, in quanto è lo stesso istituto di previdenza sociale a provvedere ad effettuare le relative verifiche. Si consiglia, comunque, di aggiornare tale valore, in quanto nel caso in cui il valore dell’Isee risulti particolarmente basso, sarà possibile ottenere un importo dell’assegno unico universale più alto.