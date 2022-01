Eurojackpot, l’Italia brinda a colpi di banconote: il premio è assolutamente da sogno

CATEGORIA DI VINCITA PROBABILITÀ DI VINCITA 5+2 1:95.344.200 5+1 1:5.959.013 5+0 1:3.405.150 4+2 1:423.752 4+1 1:26.485 4+0 1:15.134 3+2 1:9.631 2+2 1:672 3+1 1:602 3+0 1:344 1+2 1:128 2+1 1:42

Oggi l’attenzione degli italiani è tutta riposta sul gioco, in un certo senso. Il Superenalotto con il suo jackpot da quasi 140 milioni di euro considerato il momento storico che viviamo rappresenta una occasione non da poco per tutti i cittadini. Parliamo di una somma di denaro che potenzialmente può sistemare parecchie generazioni. Vincere vorrebbe dire non preoccuparsi più dei risvolti economici e legati quindi alla crisi nel nostro paese, mica poco insomma.

Gli italiani lo sanno, lo sanno bene e giocano, provano a sfidare la sorte, il fato, il destino. Provano a forzare la mano della dea fortuna in un certo senso, sperando che questa si accorga di loro. Oggi il Superenalotto rappresenta in un modo o nell’altro una grande opportunità, almeno in teoria. Gli italiani, provano insomma a sfruttare la situazione, sperando alla fine di avere ragione.