Chiedere un prestito non è una decisione da prendere a cuor leggero. Le variabili sono molte e tutte decisive. Soprattutto l’interesse applicato.

Per quanto si cerchi di cavarsela sempre con le proprie forze, qualche imprevisto è sempre da mettere in conto. Specie se si sta costruendo la propria vita, affrontando tutte le spese necessarie in un momento come questo, caratterizzato da una pandemia ancora in corso e da tutte le difficoltà che ne conseguono, anche su un piano economico. Per questo il ricorso alla pratica del prestito non può stupire più di tanto. E non solo per quanto riguarda spesse grosse, come quelle per la casa. Il mutuo è infatti un discorso a parte, con regole proprie e garanzie particolari, necessarie per far sì che una banca decida effettivamente di concedere soldi per l’acquisto di un immobile.

Esistono forme di prestito decisamente più contenute, pari a poche migliaia di euro, solitamente più gestibili. Specie se compresi entro cifre sostanzialmente esigue, da 1.000 a 5 mila euro al massimo. In questi casi, come del resto avviene per il mutuo, vanno analizzati con cura i tassi di interesse, vero elemento di equilibrio fra chi richiede il prestito e chi lo concede. E non è detto che a erogarlo sia una banca. Vi sono infatti delle finanziarie piuttosto note che permettono di ottenere un prestito a tassi agevolati ma comunque da tenere in considerazione. Perché nessun ente vuole rimetterci. E nemmeno andarci paro.

Nessuna sorpresa quindi. Il tasso d’interesse sul prestito è qualcosa di consequenziale e quindi inevitabile. Ma su un finanziamento contenuto (come detto di massimo 5 mila euro) si potrebbe riuscire a ottenere qualche vantaggio? Dipende dall’operatore al quale ci si rivolge, oltre che dall’entità della cifra richiesta. Tendenzialmente, le cifre non superano l’8,50% di interesse, richiesto dalla banca Intesa Sanpaolo. Più vantaggiosa una finanziaria come Findomestic, che propone mediamente un 6,25%. L’orizzonte della cifra non è casuale: durante il periodo della pandemia la richiesta di prestiti è spesso coincisa su numeri compresi fra 1.000 e 5 mila euro, richiesti sia famiglie che da singoli. Somme abbastanza contenute e, forse per questo, più gettonate dai contribuenti. Comunque utili per sopperire a delle situazioni di emergenza.

Le società finanziarie sono di fatto un’alternativa alle banche. E anche piuttosto popolare. Agos, ad esempio, offre importi fino a un massimo di 30 mila euro per prestito personale. Quanto a tassi di interesse, su un importo di 3 mila euro è previsto un taeg del 7,18% e un tan fisso del 6,95%. In pratica, su 3 mila euro netti, se ne restituirebbero 3.617 in rate mensili da 75,36 euro. Per quanto riguarda Findomestic, sempre prendendo a riferimento la medesima cifra, ci si attesta a un tan del 6,25%, mentre il taeg si attesta a 6,58%. La restituzione sarebbe quindi maggiore con rata mensile più alta (76,70 euro), per un totale di 3.682 euro.

Nemmeno Poste Italiane si tira indietro. Qui le proposte sono diverse ma anche le garanzie da fornire saranno più strutturate. Fra i prestiti offerti da Poste, figura il Prestito BancoPosta Consolidamento, che consente la richiesta di cifre tra 3 mila e 50 mila euro. I piani di rimborso saranno fra 24 e 96 mesi, con tasso fisso tan all’8,40% e taeg all’8,77%. Detto di Intesa Sanpaolo, che permette la restituzione di 3 mila euro a 36 mesi (tan 8,50% e taeg 8,82%), Deutsche Bank applicherebbe un tasso d’interesse nominale l’anno del 7,16%. Questo significa che su 5 mila euro di prestito, se ne restituirebbero quasi 7 mila.