L’incredibile cifra portata a casa dal re dei paparazzi. Il pronostico indovinato e quella certezza di potercela fare.

Ci sono eventi che di certo non lasciano indifferenti, tra questi quelli che riguardano il mondo del calcio. Eventi come quello andato in scena soltanto due giorni fa, parliamo della finale di Supercoppa Italia, tra l’Inter, campione d’Italia e la Juventus vincitrice dell’ultima Coppa Italia, hanno di certo attirato l’attenzione degli amanti del calcio e non solo. Un fatto molto curioso, cosi come raccontato dagli stessi protagonisti tramite il web è successo proprio a ridosso della gara che avrebbe assegnato il primo trofeo della stagione calcistica.

Fabrizio Corona e l’influencer Profreggio erano impegnati in una diretta sul social network Instragram. In un modo o nell’altro si arriva a parlare di calcio, si arriva a parlare di Inter e Juve e quindi occhio alla finale. Corona, si lancia a questo punto in un pronostico che dal principio sa quasi di grottesco, giusto per il modo con cui il re dei paparazzi spiega con certezza la sua “visione” di quello che sarà il risultato. Quella certezza, la complessità del pronostico stesso colpisce. Corona, addirittura invita tutti a scommettere sulla sua idea di quello che sarà il risultato finale ma non solo.

Corona scommette e vince una fortuna: il pronostico ed il quasi mezzo milione portato a casa

Il pronostico di Fabrizio Corona, cosi come spiegano le immagini di quella diretta è: vantaggio Juventus e successivo pareggio Inter. Poi ai tempi supplementari, ulteriore vantaggio interista all’ultimo minuto di gioco. Morale della favola, le cose vanno esattamente in quel modo, gol finale, al 120esimo minuto di Sanchez e Inter che alza il primo trofeo della stagione calcistica. “Ho voluto fare il pronostico che si è rivelata una vera e propria profezia – ha spiegato lo stesso Corona – ma non c’è solo questo. La cosa che è successa è che abbiamo vinto 496 mila euro”

La nuova scommessa mondiale: quanto può fruttare l’investimento di 10 euro

“Diamo spesso dei consigli sui pronostici delle partite – ha inoltre dichiarato l’influencer Profreggio – ma durante la diretta di ieri non programmata è stato Fabrizio a voler fare un’ipotesi. Abbiamo scommesso insieme e la cosa più incredibile è che lui ha addirittura indovinato l’ordine temporale degli eventi che sarebbero successi durante la partita. Abbiamo giocato l’1-1, risultato esatto che era quotato a 7, e l’Inter vincente ai supplementari che era quotato a 9. Abbiamo giocato 10 volte, la vincita massima per ogni volta è entro i 50 mila. Per una vincita totale di 496 mila euro. La previsione era dettagliatissima, non tutto può essere giocabile altrimenti saremmo diventati milionari“.

La notizia ha chiaramente subito fatto il giro del paese. Una vincita eccezionale quasi 500mila euro grazie alla giocata ripetutasi per ben dieci volte. Una cifra impensabile per chi solitamente si cimenta in piccole giocate settimanali sugli eventi calcistici principalmente del fine settimana. Indovinare un risultato, farlo in quel modo, la tempistica dell’ultima marcatura, i tempi supplementari, qualcosa assolutamente fuori dal mondo, non vi è dubbio. Fabrizio Corona, insomma ha calato il vero e proprio colpo da maestro, il pronostico dei pronostici per una cifra assolutamente incredibile. Chissà se qualcuno degli utenti in diretta in quel momento avrà colto l’invito. Vincere, cosi, per caso, deve fare un gran bell’effetto.