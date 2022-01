Tanti soldi vinti al Lotto nell’ultimo concorso. Gli italiani ringraziano e pensano già alla prossima giocata vincente.

Si gioca al Lotto, al Superenalotto ed a tutti gli altri giochi, si sa. Il fenomeno lo si conosce più che bene. Agli italiani piace, evidentemente da gusto, speranza, vivacità, il brivido del bilico probabilmente, l’illusione della vittoria, che raramente, molto raramente arriva. Il Lotto è la tradizione, il gioco che quasi c’è sempre stato. I numeri da indovinare, due, tre, quattro o cinque. Tanti insomma i premi, numerose le giocate possibili. La puntata libera. Gli italiani insomma amano giocare e certi momenti, certo, non fanno altro che favorire la dinamica.

I tempi che corrono di certo non rappresentano il massimo. Le restrizioni, in alcuni casi le chiusure hanno di certo contribuito a rendere il tutto più complicato, il vivere quotidiano spesso ridotto ad essere vissuto solo ed esclusivamente in casa propria. Ecco allora che la reazione del cittadino in alcuni casi può andare a cadere sul gioco, sulla possibilità di dare uno scossone a tutto, di ricominciare d’accapo magari grazie ad una vincita. Soldi che possono dunque provare a risollevare il tutto, aiutare a cambiare prospettiva, cambiare qualche idea.

Lotto, tutta l’Italia coperta di soldi: la mappa delle vincite dell’ultimo concorso

Una vera e propria pioggia di soldi su tutta l’Italia. Da nord a sud e poi ancora da sud a nord. Ogni latitudine insomma toccata per una delle giornate di estrazione del Lotto forse più democratica e giusta di sempre. La prima soddisfazione arriva senza alcun dubbio a Serina, in provincia di Bergamo. Li, il fortunato o fortunata in questione ha piazzato una giocata assolutamente incredibile. Sei ambi, quattro terni e una quaterna per una totale di 62.500 euro. Stessa giocata piazzata inoltre ad Alessandria ma con vincita diversa. In quel caso, si fa per dire, “solo” 50mila euro. Il 2022 iniziato davvero con il botto per questi due freschi protagonisti dell’estrazione dell’11 gennaio.

A Verona invece, una doppia vincita composta da da 3 ambi ed un terno con i numeri 1-9-90 ha portato ad una affermazione per un premio complessivo di circa 48.500 euro. Si vince poi a Pesaro. Li, un fortunato giocatore è riuscito a portare a casa la cifra niente male di 33.750 euro. Inoltre, a Napoli ed a Marciano della Chiana, in provincia di Arezzo due vincite, ognuna da 25mila euro. L’Italia, insomma, travolta da un fiume in piena di soldi. Concorso più che fortunato insomma, questo dell’11 gennaio 2022.

In tutta Italia, 19 milioni di euro distribuiti dall’ultimo concorso del Lotto. Dall’inizio del 2022, poi le vincite complessive hanno già superato quota 39 milioni. Gli italiani hanno voglia di giocare, hanno tutte le intenzioni di passare per il gioco per risolvere probabilmente tutti i loro tormenti, pratici o meno. La vincita certo dipende dalla fortuna, dalla buona sorta, da quanto il destino sia complice o meno del potenziale giocatore.

Tutto il resto, insomma, viene da se, se dalla parte di chi gioca c’è lei, la fortuna per l’appunto. Occhio alla prossima estrazione insomma, anche li potrebbero esserci delle belle sorprese e magari tante famiglie tornate finalmente a sorridere.