Il 2022 è appena iniziato e già si discute di tasse, rate e quant’altro. Tra queste spicca di sicuro il canone Rai.

Uno dei momenti più temuti dai cittadini italiani in assoluto. Il confronto con il canone della tv, il tanto odiato, è il caso di dirlo canone Rai. Dal 2016 associato alla bolletta dell’energia elettrica, il canone in questione è considerata probabilmente una delle tasse maggiormente mal digerite dagli italiani. Prima del 2016 l’evasione in questo senso toccava cifre davvero importanti, ora, le cose sono un pochino migliorate. In ogni caso, per chi non lo sapesse, è sempre possibile chiedere l’esenzione dal pagamento del canone Rai, purché persistano determinate condizioni.

Quello che ad oggi appare più che certo è che dal 2023, quindi dal prossimo anno non sarà più prevista l’associazione tra canone e bolletta dell’energia elettrica. Pertanto torneranno a comparire i bollettini postali, cosi come avveniva fino a qualche anno fa. L’Unione Europea, di fatto ha preteso il ritorno alla vecchia modalità, in Commissione Europea, attraverso una esplicita richiesta. Iniziamo quindi, prima di arrivare alle modalità di esenzione ed ai requisiti utili a capire cosa in realtà rappresenta il canone stesso. Parliamo di una tassa, che spetta a chiunque abbia in casa o in ufficio o presso la propria attività commerciale una tv. Si paga, di fatto, il possesso, cosi come all’origine della tassa stessa.

Di seguito quel che si può leggere in merito direttamente sito web Rai: “Chiunque detenga uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione dei programmi televisivi deve per legge R.D.L.21/02/1938 n.246 pagare il canone TV. Trattandosi di un’imposta sulla detenzione dell’apparecchio, il canone deve essere pagato indipendentemente dall’uso del televisore o dalla scelta delle emittenti televisive”.