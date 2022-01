Una nuova vincita che di fa esplodere di gioia e soddisfazione un intero paese. Il Superenalotto continua a convincere.

Il 2022 è iniziato all’insegna delle belle vincite al Superenalotto, una dopo l’altra in ogni parte ormai del nostro paese si susseguono vincite al gioco che di fatto è diventato il più amato dai cittadini italiani. I tempi incerti che viviamo necessitano di una iniezione di valida speranza ed in questo caso, questo gioco è capace di raggruppare intorno a se milioni di cittadini convinti che solo attraverso un colpo di fortuna non da poco si possa raggiungere quell’equilibrio di serenità e tranquillità che ognuno vorrebbe per la sua vita.

Mozzecane, provincia di Verona è il luogo prescelto dalla dea fortuna per festeggiare uno degli ultimi cinque indovinati al Superenalotto nel corso delle ultime estrazioni. 66.426,74 euro nel veronese cosi come nelle altre tre località che hanno visto la fortunata estrazione della giocata vincente. Seren del Grappa (Belluno), Oristano e Pistoia brindano allo stesso modo e fanno festa per un cinque di tutto rispetto. Il rimpianto per non aver indovinato l’ultimo numero certo è grande, ma parliamo di quasi 70mila euro, una cifra di tutto rispetto.

Superenalotto, il 5 è di buon auspicio per il 2022: i dettagli dell’incredibile vincita

Con il jackpot che ha ormai abbondantemente superato quota 135 milioni di euro, il cinque resta una delle ultime speranze per i giocatori italiani. La massima vincita, ormai dallo scorso maggio non compare più tra le cronache nostrane. Di conseguenza, in un certo senso occorre fare di necessità virtù e mirare un tantino più in basso. Attenzione però, parliamo di premi in ogni caso più che dignitosi, l’ultimo è molto vicino ai 70mila euro, una cifra che di certo una raddrizzatina alla quotidianità la da di sicuro. Quattro vincitori in giro per l’Italia e quattro località che si chiedono che volto abbia il loro concittadino di colpo diventato ricco.

Superenalotto e Oroscopo, i segni baciati dalle stelle nel 2022: chi festeggerà una vincita?

Di seguito tutte le vincite del concorso del Superenalotto di sabato 8 gennaio 2022:

Premio Valore in Euro (€) Vincitori 6 punti 136.361.482,00 € 0 5 punti + Jolly – 0 5 punti 66.426,74 € 4 4 punti 364,01 € 756 3 punti 31,84 € 25.730 2 punti 6,50 € 389.066

Il Superenalotto, insomma, ancora una volta regala gioia e soddisfazioni agli italiani. Ancora una volta sono tanti i soldi che piovono sulla testa dei fortunati giocatori. Decine di migliaia di euro e concittadini curiosi di scoprire chi sia stato stavolta il fortunato di turno. Il sei è ormai letteralmente scomparso dai radar. L’ultimo, da 156 milioni di euro a Montappone, nelle Marche, lo scorso maggio sembra essere ormai un lontano ricordo. In quei giorni nel piccolo centro marchigiano fu caccia grossa al neo plurimilionario, ma in quel caso, almeno da ciò che si è poi scritto sui giornali la ricerca pare essere andata a vuoto.

Un intero paese letteralmente esploso di gioia per un vincitore che non ha mai nemmeno conosciuto. Le richieste potenziali dei cittadini, addirittura quelle ufficiali del sindaco del comune marchigiano hanno forse smorzato gli entusiasmi del vincitore nel rendere pubblica la propria identità. Certe storie possono diventare tanto delicate, si sa. In Italia quindi si festeggia ancora grazie al Superenalotto, non sarà un “6”, certo, ma la gioia è comunque tanta e la speranza, anche lei, alla fine vince sempre.