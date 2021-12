Il 2021 si chiude davvero alla grande per i fortunati vincitori dell’ultimo concorso del Superenalotto.

Il regalo più atteso di tutti è finalmente arrivato. Per pochi fortunati, questo 2021 si è concluso davvero nel migliore dei modi. Cosi come lo avevano sognato, almeno si può immaginare. L’ultimo giorno del 2021 da festeggiare consapevoli di aver portato a casa una cifra di assoluto rilievo, una cifra che generalmente la gran parte dei lavoratori italiani è fortunato se riesce a guadagnarla in un anno. Il Superenalotto, come sempre regala gioia e grandi soddisfazioni agli italiani. Certo si attendeva il “6” sarebbe stata tutt’altra cosa, ma alla fine ci si può accontentare anche di un “5” inaspettato ed in ogni caso ben accetto.

I fortunati vincitori dell’ultima estrazione del Superenalotto, l’ultima dell’anno sono in totale quindici. Probabilmente, quindi, quindici famiglie che a Capodanno festeggeranno alla grande l’anno che se ne va, accogliendo nel migliore dei modi il 2022. Il prossimo certo sarà l’anno in cui ancora una volta sarà accesissima la rincorsa al “6”, da troppi mesi assente sulla scena italiana. E’ a quello che puntano ormai milioni e milioni di giocatori italiani, è a quello che si guarda più di ogni altra cosa. E’ li che si vorrebbe arrivare, prima o poi.

Superenalotto, Capodanno col botto: hanno vinto in tanti ed hanno vinto bene

Premio Valore in Euro (€) Vincitori 6 punti 132.670.329,26 € 0 5 punti + Jolly – 0 5 punti 14.965,12 € 15 4 punti 266,67 € 855 3 punti 20,79 € 33.069 2 punti 5,00 € 443.938

La tabella appena presentata ci mette a conoscenza dei numeri veri e propri di questa estrazione del 30 dicembre 2021, l’ultima dell’anno. I “5” sono ben 15, da 14.965,12 euro ciascuno. Certo non parliamo dei 132 milioni del “6” ipotetico e nemmeno di una cifra leggermente inferiore, ma in ogni caso di un bel gruzzoletto da tenere da parte per ogni evenienza. Festeggiare un Capodanno con i fiocchi e provvedere a mettere a caldo una cifra niente male che può tornare utile in ogni momento. Certo il rammarico per non aver indovinato l’ultimo numero vincente può essere forte, ma il gioco è anche e soprattutto questo. Non esistono regole, niente leggi, soltanto una sufficiente dose di fortuna.

Come si diceva in precedenza, il “6” manca dal nostro paese da tanto troppo tempo. Maggio 2021 per la precisione, quello che sta per concludersi insomma. La località prescelta dalla dea bendata fu Montappone, in provincia di Fermo, regione Marche. 156 milioni di euro il jackpot in quell’incredibile serata di festa incontenibile. Gli abitanti del piccolo centro marchigiano non potevano credere ai propri occhi. La speranza che qualcuno di loro avesse potuto conquistare una simile fortuna bastava a renderli incredibilmente orgogliosi di quel risultato al gioco che forse mai e poi mai avrebbero immaginato potesse concretizzarsi dalle loro parti.

In paese fu subito festa, tutti volevano capire chi fosse il vincitore. Qualcuno del posto o magari un lavoratore di passaggio. Addirittura il Sindaco scese in campo con una richiesta specifica. Ricordarsi di Montappone, costruire una casa di riposo per anziani nel piccolo comune marchigiano. Del vincitore però, nessuna traccia, se non una chiamata al tabaccaio che aveva effettuato la giocata per ringraziarlo. Non solo, il vincitore promise un intervento in favore dell’uomo, regalo, che fino a questo momento nessuno può dire se sia o meno arrivato.

A Montappone si è festeggiato, non poco. Per qualche giorno il comune sconosciuto ai più rimase sulle prime pagine del giornali di tutta Italia, la cronaca era tutta per lui. Poi man mano la naturale evoluzione del tutto. I milioni al vincitore, tanti, forse addirittura troppi e tutto il resto nel dimenticatoio. A quando una nuova Montappone? E’ quello che si chiedono gli italiani. Quando si potrà tornare a gioire e festeggiare in quel modo. La risposta è una nuova, non certo semplice incognita.