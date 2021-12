La partecipazione delle principesse Selassiè al Grande Fratello Vip ha svelato inquietanti verità sul padre di Lulù, Clarissa e Jessica.

Se ci si espone al pubblico occorre tenere conto delle conseguenze. Diventare personaggi noti prevede un maggior interesse dei telespettatori alla vita privata, al passato e alla situazione familiare da cui si proviene. Forse le principesse Lulù, Clarissa e Jessica non lo avevano considerato, ma la partecipazione al Grande Fratello Vip ha fatto venire a galla una verità alquanto scomoda sul padre delle ragazze, Giulio Bissiri. L’uomo sembrerebbe essere un truffatore seriale che ha raggirato decine di persone sai in Italia che all’estero.

Le principesse Selassiè e il “lavoro” del padre Giulio

La verità – occorre necessariamente aggiungere presunta – è stata raccontata da Carlotta Tedeschi il cui padre è stata una vittima di Giulio Bissiri. La truffa consisteva nell’accompagnare Roberto Tedeschi, ex amministratore del Gruppo Holiday, alla Cariplo a Toma, in via IV Fontane, per prelevare circa dieci milioni di euro. Bissiri, spacciandosi per un discendente del Negus Hailé Selassiè, aveva convinto il padre di Carlotta a finanziare le sue attività acquistando cedole in titoli tedeschi dal valore incommensurabile.

I soldi, dice Carlotta Tedeschi, non sono mai stati restituiti nonostante il padre – ora defunto – abbia cercato per anni di recuperare quanto perso a causa della truffa dei bund tedeschi. Tra le vittime di truffe simili messe in atto da Giulio Bissiri, padre delle principesse Selassiè, citiamo Gianni Perissinotto, ex amministratore delegato delle Assicurazioni Generali e Franco Lazzarini, dipendente della Ital Brokers di Genova. Si è “salvato” da un possibile raggiro Silvio Berlusconi. Voci riferiscono come Bissiri avesse potuto mettere nel suo mirino Berlusconi. Si sarebbero dovuti incontrare, infatti, ad una cena della Niaf ma l’imprenditore non ci andò.

Cosa fa oggi Giulio

Oggi, Giulio Bissiri è in carcere. Un mandato di cattura internazionale pendeva sulla sua testa e ad un certo punto l’uomo è stato arrestato. L’accusa è di avere messo in atto una truffa da 10 milioni di franchi svizzeri e a denunciarlo sono stati imprenditori elvetici con a capo Silvio Tarchini, titolare del centro commerciale Fox Town di Mendresio.