Occhio all’incubo del prelievo non disponibile presso lo sportello Atm della banca. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere in merito.

A partire dal cibo, passando per i vestiti, fino ad arrivare alle bollette o semplicemente per prendere un caffè al bar, dobbiamo necessariamente mettere mano al portafoglio. Ogni bene o servizio di nostro interesse, d’altronde, per essere acquistato, richiede necessariamente un esborso di tipo economico. Non crea stupore, pertanto, il fatto che proprio gli strumenti di pagamento finiscano spesso al centro di discussioni di vario genere per via della loro importanza. Se tutto questo non bastasse, nel corso degli ultimi anni si è assistito a una vera e propria rivoluzione di tali strumenti di pagamento.

Non sempre, però, le cose vanno come sperato e in alcuni casi si rischia di imbattersi in situazioni poco piacevoli. Lo sanno bene coloro che si ritrovano alle prese con l’incubo del prelievo non disponibile. Una circostanza, indubbiamente, sgradevole, con molti che si chiedono per quale motivo sul monitor dello sportello Atm possa apparire questo messaggio inaspettato. Entriamo quindi nei dettagli per vedere tutto quello che c’è da sapere in merito.

Bancomat, l’incubo del prelievo non disponibile: tutto quello che c’è da sapere

Al fine di contrastare l’evasione fiscale il governo cerca da anni di attuare delle misure volte a favorire l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, a discapito del denaro contante. Proprio in tale ambito si invita, pertanto, a stare attenti ai prelievi con bancomat, in quanto vi sono dei massimali da dover rispettare, onde evitare spiacevoli inconvenienti.

Se tutto questo non bastasse, quando ci si reca allo sportello ATM per prelevare ci si può imbattere in quello che si rivela essere un vero e proprio incubo. Ovvero un messaggio sul monitor dello sportello che ci informa del fatto che il prelievo non è disponibile. Una situazione indubbiamente poco piacevole, con molti che si chiedono, pertanto, quali possano essere i motivi per cui esca tale messaggio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo di quali si tratta.

Bancomat, prelievo non disponibile per via dei massimali da rispettare

Come risaputo, tutte le volte in cui decidiamo di prelevare dei soldi presso uno sportello ATM bisogna necessariamente prestare attenzione a dei massimali. Quest’ultimi possono risultare differenti da una banca all’altra e non possono essere superati. Proprio per questo motivo, una volta raggiunta la soglia massima, non sarà più possibile effettuare tali prelievi. Questo, ovviamente, avviene sia nel caso in cui si raggiunga il massimale giornaliero o quello mensile.

Gli importi, come già detto, possono risultare differenti da una banca all’altra. Per quanto riguarda i massimali giornalieri, come riportato dalla Legge per tutti, sono pari in genere a 250 euro o 500 euro al giorno, in base a quanto stabilito dal proprio istituto di credito di riferimento. Proprio il fatto di aver già prelevato il massimo a disposizione, quindi, può essere uno dei motivi per cui il prelievo non è disponibile. In questo caso non bisogna fare altro che aspettare il giorno o il mese successivo per poter effettuare il prelievo desiderato.

Bancomat e prelievo non disponibile: rischio bancomat clonato

Uno dei timori più grandi di tutti coloro che hanno un bancomat è che quest’ultimo possa essere clonato. In questo caso, infatti, un malintenzionato può aver effettuato dei prelievi a nostra insaputa, raggiungendo in questo modo i massimali previsti dal tuo istituto. In questo caso, ovviamente, la prima cosa da fare è quella di controllare i movimenti sul proprio conto.

In questo modo è possibile verificare se qualcuno abbia effettuato dei movimenti a nostra insaputa. In quest’ultimo caso bisogna provvedere a bloccare la carta e sporgere denuncia. In questo modo è possibile chiedere il rimborso di quanto prelevato senza il consenso del titolare della carta.

Bancomat, attenzione: possibili problemi allo sportello

Oltre alle circostanze poc’anzi citate, può capitare che il prelievo allo sportello risulti non disponibile semplicemente per via di un problema di carattere tecnico. Ne è un chiaro esempio il caso in cui l’erogazione del denaro venga sospesa, in quanto il distributore necessita di un intervento di manutenzione.

Una situazione che si verifica molto più spesso di quello che si possa pensare e per cui è possibile trovare subito la risposta. Basta, infatti, recarsi presso un altro sportello Atm per vedere se il problema è legato, appunto, al vecchio sportello, oppure alla propria carta.

Nel primo caso, ovviamente, la soluzione è servita su un piatto d’argento, in quanto è sufficiente prelevare e il gioco è fatto. Nel caso in cui, invece, il problema riguardi la carta, bisogna agire in base al tipo di situazione che ci si pone di fronte, verificando se, ad esempio è scaduta, smagnetizzata oppure si sia verificata una delle situazioni poc’anzi citate.