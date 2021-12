Ottime notizie per questi tre segni zodiacali che dovranno aspettarsi un nuovo anno all’insegna della fortuna. Entriamo nei dettagli e vediamo chi potrà festeggiare una vincita.

Siamo ormai giunti agli ultimi giorni del 2021 e per questo siamo pronti a salutare l’anno in corso per dare il benvenuto al 2022. Un nuovo anno che si spera porterà con sé tante notizie positive, soprattutto dopo gli ultimi due che si sono rivelati particolarmente complicati per tutti quanti a causa dell’impatto negativo del Covid, sia dal punto di vista dei rapporti economici che sociali. In molti, purtroppo, si sono ritrovati a registrare delle minori entrate.

Per questo motivo non stupisce il fatto che in tanti cerchino di attingere ad entrate extra, magari tentando la fortuna con giochi di vario genere, quali ad esempio il Lotto o il Superenalotto. Proprio in tale contesto interesserà sapere che alcuni giocatori volgono un occhio di riguardo al mondo dell’astrologia, tanto da essere curiosi di sapere quali saranno i tre segni zodiacali che dovranno aspettarsi un nuovo anno all’insegna della fortuna. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi potrà festeggiare una vincita nel 2022.

Superenalotto e Oroscopo, fortuna e amore nel 2022: cosa dicono le stelle

Le probabilità di vincere al Superenalotto, così come al Gratta e Vinci o con uno dei tanti altri giochi legali a nostra disposizione, sono particolarmente basse. Allo stesso tempo capita spesso di imbattersi in storie di fortunati giocatori che si portano a casa delle cifre stratosferiche, in grado di cambiare per sempre la propria vita, semplicemente attraverso delle puntata di importo basso, quali ad esempio 1 o 2 euro.

Una chiara dimostrazione di come se pur vero che la fortuna è cieca, in altri casi sembra vederci davvero molto bene. Ogni giocatore attua delle strategie diverse pur di trovare la combinazione vincente. Tra queste la speranza di capire se un periodo sia più propenso di un altro alla fortuna, semplicemente volgendo un occhio di riguardo all’astrologia, cercando così di scoprire quali siano i segni zodiacali più fortunati.

Oltre al denaro, essere baciati dalla fortuna può rivelarsi importante anche in altri ambiti, come ad esempio il mondo del lavoro, così come l’amore. Oltre a sperare di vincere al Superenalotto, infatti, un altro modo che potrebbe aiutare in molti ad iniziare il nuovo anno nel migliore dei modi potrebbe essere proprio quello di trascorrere dei momenti all’insegna della felicità al fianco della persona amata.

Ebbene, proprio in tale contesto interesserà sapere che vi è un segno zodiacale per cui il 2021 sarà all’insegna dell’amore. Saranno invece altri tre segni zodiacali a doversi aspettare un 2022 particolarmente ricco dal punto di vista dei soldi. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo di quali si tratta.

Superenalotto e Oroscopo, i segni baciati dalla fortuna nel 2022: ecco di quali si tratta

Come già detto il 2022 sarà un anno particolarmente fortunato dal punto di vista dei sentimenti per un segno zodiacale. Si tratta delle persone nate sotto il segno zodiacale della Bilancia che nel corso del nuovo anno potranno fare i conti con una vera e propria rivoluzione dal punto di vista dell’amore.

Per quanto riguarda il denaro, invece, sono altri tre i segni zodiacali che potranno festeggiare una vincita con l’arrivo del nuovo anno. Questo in quanto saranno particolarmente fortunati dal punto di vista del denaro, ma di quali si tratta? Ebbene, entrando nei dettagli si tratta dei seguenti:

Ariete . Dopo un inizio del nuovo anno un po’ a rilento, le persone nate sotto questo segno zodiacale potranno fare i conti con un periodo particolarmente fortunato grazie all’influsso positivo di Giove. In particolare da maggio in poi potrebbero registrare un successo dietro l’altro, riuscendo in questo modo a raggiungere dei grandi traguardi in particolar modo dal punto di vista del lavoro.

. Dopo un inizio del nuovo anno un po’ a rilento, le persone nate sotto questo segno zodiacale potranno fare i conti con un periodo particolarmente fortunato grazie all’influsso positivo di Giove. In particolare da maggio in poi potrebbero registrare un successo dietro l’altro, riuscendo in questo modo a raggiungere dei grandi traguardi in particolar modo dal punto di vista del lavoro. Cancro . Le persone nate sotto il segno zodiacale del Cancro potranno cominciare il 2022 con il botto. Questo sarà possibile in quanto i primi mesi del 2022 saranno segnati dall’influsso positivo di Giove che, anche in questo caso, porterà con sé tanta fortuna.

. Le persone nate sotto il segno zodiacale del Cancro potranno cominciare il 2022 con il botto. Questo sarà possibile in quanto i primi mesi del 2022 saranno segnati dall’influsso positivo di Giove che, anche in questo caso, porterà con sé tanta fortuna. Pesci. Dopo un 2021 particolarmente difficoltoso, il 2022 sarà un anno all’insegna della rivincita. Grazie alla Luna le persone nate sotto questo segno zodiacale potranno portare a casa un bel po’ di soldi. L’influsso positivo di Giove, invece, permetterà alle persone nate sotto il segno zodiacale dei Pesci di ottenere grandi soddisfazioni dal punto di vista del lavoro.

Superenalotto e Oroscopo: la fortuna aiuta gli audaci, ma meglio non esagerare

Mentre la Bilancia potrà fare i conti con una rivoluzione dal punto di vista sentimentale, le persone nate sotto il segno zodiacale dell’Ariete, del Cancro e dei Pesci, invece, saranno baciati dalla fortuna nel 2022 per quanto riguarda il denaro. Ovviamente Oroscopo e fortuna non sono delle scienze esatte e per questo non è possibile dare per scontato che giocando al Lotto o al Superenalotto si possa portare davvero a casa una cifra da capogiro.

Allo stesso tempo non bisogna mai dimenticare che la fortuna aiuta gli audaci. E in effetti solo provandoci è possibile essere baciati dalla dea bendata e festeggiare eventualmente una vincita. L’importante, in ogni caso, è giocare sempre responsabilmente, evitando di spendere cifre che, in caso di mancata vincita, possano pesare sul bilancio famigliare.