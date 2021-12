Ultime chance per prenotare un favoloso Capodanno alle terme: offerte e sconti da non perdere.

Tra i tanti modi di salutare l’anno passato e festeggiare quello nuovo, vi sono offerte e soluzioni adatte proprio a tutti. E forse più che mai, dopo il difficile biennio che abbiamo vissuto, e che sembra non arrivare mai a fine, nel 2021 si va alla ricerca di un’esperienza rilassante, ritemprante, in grado di regalare nuove energie e vitalità. Un bel bagno in acque termali.

Le terme di tutta Italia attendono ospiti, anche a Capodanno

Siamo agli sgoccioli e non si trovano idee su come festeggiare Capodanno 2022? In realtà, anche se può sembrare tardi, c’è sempre tempo per organizzare un’esperienza unica e indimenticabile. Anche last minute. “In barba” a Super o Mega Green Pass si può sempre prendere la macchina e dirigersi verso una delle tantissime località termali dislocate in tutta Italia. Concedersi così una fuga romantica, all’insegna del benessere totale. Certo per l’ingresso nelle piscine o nelle strutture sarà comunque richiesto il certificato verde. Ma almeno si potrà scansare il disagio di voli annullati, tamponi all’ultimo minuto, controlli interminabili o quarantene a proprie spese – come appena comunicato dal nostro Governo.

I settori che stanno soffrendo più di tutti, in questa seconda parte dell’anno, sono quelli ricettivi: bar, ristoranti, hotel. Per non parlare poi del comparto aereo: voli cancellati, rimandati o viaggiatori che hanno dovuto rinunciare alle partenze per effettuare tamponi. Tamponi che è sempre più difficile effettuare per colpa della troppa richiesta.

Vale la pena allora fermarsi un attimo e pensare che, in fondo, la nostra bella Italia offre tutto ciò che serve per stare bene, nel corpo e nell’anima. Luoghi incantevoli facilmente raggiungibili, specialità enogastronomiche reperibili nei comuni negozi e che fanno invidia a tutto il mondo. Non da ultimo anche luoghi di benessere come le Terme.

Le strutture ricettive stanno facendo di tutto per offrire il meglio ai potenziali clienti. Consce che il momento storico è difficile sotto tutti i punti di vista per ogni singola persona. E allora ecco che fioccano gli sconti, i pacchetti per le coppie, le proposte intriganti e imperdibili delle tante aziende del comparto benessere. Come non approfittarne, dunque?

Capodanno 2022: offerte per le terme

Quanto può costare un weekend o festeggiare il capodanno alle Terme? Si tratta di una scelta che fino a poco tempo fa poteva sembrare “di nicchia”, e diciamocelo, forse anche un po’ “noiosetta”. Anche perché le regole d’accesso a impianti termali, piscine & co. sono spesso rigide. Niente consumazione di cibo, niente bambini al di sotto del 16 anni, costume rigorosamente olimpionico. Insomma, festeggiare il capodanno, almeno nell’immagine collettiva, non significa certo ciabattine di carta e asciugamano in testa. Ma per fortuna chi si occupa di accoglienza ai clienti ha capito che l’offerta andava modificata. Ha pensato bene di sfruttare una risorsa magnifica, come quella delle acque termali, accompagnandola a proposte che potessero allettare i clienti.

Oggi trascorrere un fine settimana, una giornata, o l’ultimo dell’anno alle Terme significa godere di cenette deliziose, calici di vini e spumanti pregiati, massaggi di coppia ed esperienze coinvolgenti per tutti i sensi. Ma i prezzi sono proibitivi? Verrebbe da chiedersi. In realtà, al momento vi sono tantissime offerte, da acchiappare al volo.

Capodanno nelle SPA in Toscana

Nella piccola cittadina di Montecatini Terme, divenuta tra l’altro famosa negli ultimi anni per la “Città del Natale”, si trovano occasioni per trascorrere due o più giorni all’insegna del relax e della buona cucina. Con prezzi che oscillano dai 150 ai 300€ a persona, si possono prenotare pacchetti con pernottamento in Hotel a 4 stelle, cenone di fine anno, brindisi di benvenuto, colazione in camera e naturalmente piscine idromassaggio, sedute di massaggi singole o di coppia, cromoterapia e bagni termali.

Molto nota è anche Grotta Giusti, altra località vicina a Montecatini Terme e apprezzatissima per le grotte dove vivere esperienze di relax e benessere molto intense. L’accoglienza poi dei toscani è rinomata, non mancano “movida” e intrattenimenti adatti a tutte le età, e da Montecatini Terme si possono esplorare Lucca, Pistoia, Viareggio e ovviamente una delle città più belle del mondo: Firenze. Strategicamente, infatti, tutte le città sono raggiungibili in poco tempo in auto e i collegamenti regionali ferroviari sono molto ben organizzati.

Capodanno a Saturnia

Chi è meno interessato alla “vita mondana” ma ama profondamente il beneficio delle acque termali, potrà scegliere di andare a Saturnia, in provincia di Grosseto. Qui, la Toscana offre paesaggi più “selvaggi” ma le strutture ricettive offrono lusso e comfort di alto livello. Anche la scelta è ampia e si possono trovare Bed&Breakfast da 50€ a notte come Resort a 5 Stelle che con cifre (quasi) accessibili, offrono pacchetti molto interessanti.

Per la modica cifra di circa 500€ a persona si potrà soggiornare in una struttura lussuosa, usufruire di trattamenti estetici e massaggi, di una piscina termale con cascata e idromassaggio, colazioni pranzi e cene con cibo tipico regionale, e ovviamente un Cenone di gran galà per salutare il nuovo anno, comprensivo di musica dal vivo e brindisi nella piscina a 37°. In fondo, per cenare in un “banale” ristorante, e solo per un paio d’ore, non servono almeno 200€? Vale la pena farci un pensierino.

Offerte Capodanno alle Terme del Lazio

Non dimentichiamoci che anche la Regione Lazio offre impianti termali di alto livello. A Tivoli è possibile prenotare 3 notti in Hotel a 4 Stelle a circa 250€ a persona, che comprendono prosecco in camera, kit benessere, cene e pranzi compreso il Cenone di fine anno, e ovviamente l’utilizzo di sauna, bagno turco, piscine termali, idromassaggi, percorsi, docce aromatizzate e aree relax per rigenerarsi totalmente.

Termr Bormio, i prezzi imperdibili

Tornando più su in Italia, troviamo offerte anche nelle famose Terme di Bormio, in Lombardia, che ricordiamo è situata nel Parco Dello Stelvio. Chi ama la montagna e l’accoglienza calorosa che solo una popolazione abituata alle terre selvagge sa offrire, potrà immergersi in esperienze di benessere per il corpo, il palato e anche per l’anima. Gli Hotel e vari B&B offrono soluzioni di pernottamento dai 50€ a notte in su, mentre per trattamenti, percorsi e idromassaggio sono previsti ticket d’ingresso che non superano i 60€.

Terme di Merano, il Capodanno relax per chi ha figli

Sempre al Nord chi ha bambini piccoli e vuole dedicare un Capodanno speciale insieme a tutta la famiglia può approfittare dei prezzi convenienti delle Terme di Merano. Città famosa per i Mercatini di Natale, offre molte soluzioni di alloggio anche per famiglie a poco più di 70€ e staff dedicato che si occuperà dei più piccoli mentre gli adulti si godono massaggi e bagni termali. E la magia di questi luoghi conquisterà sicuramente anche i piccoli più vivaci.

Come detto, forse è questo che gli italiani al momento desiderano ardentemente, e considerate le cifre accessibili forse è il modo migliore per salutare un anno colmo di tensioni e accogliere quello nuovo con tanta speranza e desiderio di vita finalmente normale.