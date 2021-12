Attenzione quando utilizzate Whatsapp, in quanto vi sono cinque pratiche molto comuni che potrebbero costarvi caro. Entriamo nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere.

In un’epoca come quella attuale in cui siamo sempre tutti connessi, a rivestire un ruolo importante sono senz’ombra di dubbio i vari dispositivi tecnologici, come ad esempio gli smartphone. Vari, d’altronde, sono i servizi disponibili, grazie ai quali poter comunicare in qualsiasi momento con amici e parenti anche se fisicamente molto lontani da noi. Tra questi si annovera Whatsapp, che si rivela essere l’applicazione di messaggistica istantanea più apprezzata e utilizzata nella vita di tutti i giorni.

A partire dai messaggi vocali, passando per le foto, fino ad arrivare ai video, in effetti, sono davvero tante le volte in cui utilizziamo questa app. Allo stesso tempo si invita sempre a non abbassare mai la guardia, in quanto vi sono cinque pratiche molto comuni che potrebbero costarvi caro. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Whatsapp, occhio a questi 5 errori: ecco quello che non dovresti mai fare

Inviare messaggi, sia scritti che vocali, tramite Whatsapp è diventato ormai, per molti, un’abitudine quotidiana. Allo stesso tempo, però, non mancano le insidie. Non parliamo solo dei tentativi di truffa, ma anche di coloro che cercano di sfruttare tale applicazione pur di spiare le conversazioni altrui. Per questo motivo, qualche tempo fa, abbiamo visto assieme come fare per scoprire se qualcuno ci spia su Whatsapp.

Ebbene, proprio in tale ambito, inoltre, si invita a prestare attenzione a cinque pratiche molto comuni che potrebbero costarvi caro, in quanto mettono a rischio la sicurezza del proprio account. Ma di quali si tratta? Ebbene, entrando nei dettagli bisogna sapere che, come riportato da GQ Italia, sono queste le cinque cose che non bisognerebbe mai fare, ovvero:

Aprire link che arrivano in chat. Prima di cliccare su qualsiasi link che ci giunge su Whatsapp è bene stare attenti, onde evitare possibile inconvenienti, come quello di compromettere la sicurezza del proprio smartphone. In caso di dubbio, se ad inviare il messaggio è un proprio conoscente, si consiglia di scrivere o chiamare al mittente, in modo tale da essere sicuri che non si tratti di un link spam o virus. Download automatico dei media. Un’operazione, quest’ultima, sconsigliata nel caso in cui non si abbia un abbonamento vantaggioso oppure abbastanza spazio sul proprio dispositivo. In questo caso, infatti, si rischia di vedersi consumare dati e spazio per via di foto e video inutili che vengono scaricati in modo automatico. Al fine di evitare possibili inconvenienti, quindi, si invita ad andare su Impostazioni, Dati e archiviazione e togliere così il Download automatico. Utilizzare Whatsapp Web senza disconnettersi correttamente. Quando utilizziamo Whatsapp Web è bene ricordarsi di disconnettersi correttamente quando decidiamo di scollegarci. In caso contrario, infatti, si rischia che qualcuno possa aprire in seguito l’applicazione sullo stesso dispositivo e accedere alle proprie conversazioni. Inviare foto o dati sensibili. Se è pur vero che le conversazioni risultano inaccessibili grazie alla crittografia end-to-end, questo non si può sempre dire per i dati che vengono salvati su Google Drive o iCloud, in quanto possono essere accessibili dall’esterno. Proprio per questo motivo si invita a prestare la massima attenzione. Disabilitare il backup automatico. Se è pur vero che i dati salvati su piattaforme esterne non sono sempre al sicuro, allo stesso tempo si consiglia di non disabilitare il backup automatico. Grazie a quest’ultimo, infatti, non rischiamo di perdere i propri dati nel caso in cui, ad esempio, decidiamo di cambiare telefono o ancor peggio lo perdiamo.

A partire dall’utilizzo di Whatsapp Web fino ad arrivare all’apertura di link non attendibili, quindi, sono diverse le pratiche molto comuni a cui bisogna prestare particolare attenzione, onde evitare di dover fare i conti con spiacevoli inconvenienti.