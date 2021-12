Il nuovo anno è ormai alle porte, per questo è bene conoscere i ponti e festività 2022. Quanti e quali sono nello specifico

Una delle attività di fine anno più comuni agli italiani è quella di scrutare il calendario dell’anno successivo per capire quando ci sono festività e ponti da poter sfruttare per andare in vacanza e godersi qualche momento di meritato relax.

Il 2022 non fa eccezione in tal senso, anzi, dopo tutte le restrizioni patite in questi ultimi due anni, c’è voglia di programmare e di spostarsi quando si presenta la possibilità. Per questo è bene conoscere quali possono essere le potenziali occasioni.

Ponti e festività 2022: ecco tutte le date

Andando per gradi, il 1 gennaio 2022 è di sabato e accorpato alla domenica può garantire una breve gita fuori porta. Certo si tratta di un periodo di massimo affollamento che non piace a tutti. Stesso dicasi per il 6 gennaio giorno della Befana. Ricade di giovedì, ragion per cui non lascia ampio margine a meno che non si gode di ferie a cavallo di quel giorno.

Come da tradizione l’Epifania porta via tutte le feste e quel punto non resta che aspettare Pasqua e Pasquetta il 17 e il 18 aprile. Pochi giorni dopo è il turno della Festa della Liberazione in programma lunedì 25 aprile.

Queste ricorrenze rappresentano delle ghiotte opportunità per passare un po’ di tempo in giro per l’Italia o per le qualche località estera consentita. Dopo appena una settimana c’è invece la Festa dei lavoratori che però ricade di domenica, il che non è propriamente un bene per chi vuole spostarsi.

Stesso dicasi per il 2 giugno, il giorno della Festa della Repubblica che cade di giovedì. Il 15 agosto invece è di lunedì, ma a prescindere si tratta di un periodo in cui molte attività si fermano e quindi a prescindere c’è la possibilità di potersi svagare.

Conclusa l’estate è il turno delle feste autunnali e invernali a cominciare dal 1 novembre che nel 2022 sarà di martedì. L’Immacolata (8 dicembre) è di giovedì, mentre il Natale è di domenica.