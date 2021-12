Attenzione! Sono stati di recente ritirati dagli scaffali dei lotti di riso arborio, liquore di liquirizia e gallette mais e legumi. Ecco di quali si tratta.

A partire dal lavoro fino ad arrivare alla famiglia, sono davvero tanti gli impegni con cui ci ritroviamo a dover fare i conti tutti i giorni. Non crea stupore pertanto il fatto che capiti spesso di compiere alcuni gesti comuni, come ad esempio fare la spesa senza nemmeno accorgersi di quello che effettivamente stiamo comprando. Per questo motivo è sempre bene ricordare come sia utile prestare la massima attenzione alle caratteristiche degli alimenti che compriamo, onde evitare spiacevoli sorprese.

Proprio in tale ambito, fortunatamente, giungono in nostro aiuto il Ministero della Salute e gli addetti ai lavori, che tempestivamente segnalano eventuali contaminazioni di cibi e bevande oppure errori di etichetta. Tra questi si annoverano dei lotti di riso arborio, liquore di liquirizia e gallette mais e legumi di recente ritirati dagli scaffali. Ma per quale motivo? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Riso arborio ritirato dagli scaffali per valori non conformi di Tetrametrina

Come già detto, tutte le volte in cui acquistiamo un prodotto alimentare è sempre prestare stare attenti alle relative caratteristiche in modo tale da evitare di incorrere in spiacevoli inconvenienti. Proprio in tale ambito giungono in nostro aiuto il Ministero della Salute e gli addetti ai lavori, che provvedono tempestivamente a segnalare eventuali problemi, tanto che sono diversi i prodotti ultimamente ritirati dagli scaffali.

Tra questi si annovera il richiamo precauzionale di un lotto di riso Arborio a marchio Carpi Riso per la presenza di “valori non conformi di tetrametrina“, ovvero un insetticida. In particolare il ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte del produttore delle confezioni con il numero di lotto 210105A in formato da 1 kg sottovuoto con il termine minimo di conservazione 27 luglio 2023. Stesso discorso per le buste in cellophane da 500 grammi con il termine minimo di conservazione al 27 gennaio 2023.

Il riso arborio oggetto di richiamo è stato prodotto dall’azienda Riseria Modenese Srl presso lo stabilimento di via Milano 5, a Carpi, in provincia di Modena. A scopo precauzionale si consiglia di non consumare i prodotti appartenenti al numero di lotto poc’anzi citato e riconsegnarlo presso il punto vendita di acquisto. Si sottolinea, inoltre, che analoghi prodotti con lotto differente non sono oggetto di richiamo e possono essere tranquillamente consumati.

Gallette mais e legumi ritirati per allergeni non dichiarati in etichetta

Ma non solo, sempre in base a quanto reso noto dal Ministero della Salute sul proprio portale sugli Avvisi di sicurezza e ai Richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori, sono stati di recente oggetto di richiamo anche mini gallette di mais e legumi con marchio Fior di Natura. Il motivo? La presenza “dell’allergene latte non dichiarato in etichetta“.

Il prodotto in questione è commercializzato da Eurospin Spa. Il nome del produttore è Curti Srl e la sede dello stabilimento è situata in via Stazione 113, 27020 Valle Lomellina, in provincia di Pavia. Entrando nei dettagli le gallette oggetto di richiamo sono vendute in confezioni 80 grammi con il numero di lotto P2111547 e il termine minimo di conservazione fissato all’8 agosto 2022.

Anche in questo caso, a scopo precauzionale, si raccomanda le persone allergiche al latte di non consumare le mini gallette con il numero di lotto poc’anzi citati e provvedere alle relativa restituzione presso il punto vendita di riferimento.

Ministero della salute richiama liquore di liquirizia: il motivo

Ma non solo, il ministero della Salute ha segnalato il richiamo e ritiro precauzionale, ad opera del produttore, di un lotto di liquore di Liquirizia a marchio Caffè Pazzini in quanto sono in corso verifiche di qualità e sicurezza inerenti un possibile rischio di natura chimica non specificato.

Il prodotto in questione è venduto in bottiglie da 50 cl con il numero di lotto L.09-21. Per quanto riguarda la sede dello stabilimento, invece, è in via Piane 18/A 47853 Coriano, in provincia di Rimini. In attesa dei risultatati delle verifiche, pertanto, si invita a scopo precauzionale di non consumare il liquore con il numero di lotto citato.

Sia nel caso del riso, che delle gallette e del liquore, è bene sottolineare che analoghi prodotti con lotto differente non sono oggetto di richiamo e possono essere tranquillamente consumati.