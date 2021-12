Regali last minute per vivere un lussuoso Natale, siamo ancora in tempo. Ecco su cosa puntare se si è in ritardo ma non si vuole rinunciare ad un costoso e sorprendente dono.

Stupire il proprio partner con un regalo lussuoso è l’obiettivo di tante persone che sono ancora lì, nel pieno dell’incertezza e dell’incapacità di scegliere un dono all’altezza della persona che si ha accanto. Selezionando alcuni prodotti è possibile realizzare velocemente l’obiettivo limitando la scelta e chiedendo unicamente di aprire il portafoglio per acquistare un dono al di sopra di ogni aspettativa.

Profumeria, un tesoro ricco per un lussuoso Natale

Volendo optare per prodotti di profumeria la scelta è molto vasta sia per chi ha un budget ristretto sia per chi ha intenzione di donare il lusso. Nessuno spazio per il risparmio, dunque, ma mano al portafoglio se si intende stupire il partner. Un’idea da valutare è il cofanetto Beauty di Natale GHD On The Go Gift Set che comprende la piastra senza filo GHD Unplugged, la spazzola Paddle Brush e Bodyguard Heat Protect in versione mini size e l’asciugacapelli da viaggio GHD Fight. E’ il perfetto set da viaggio per una donna elegante e sempre curata. Il costo è di 349 euro.

Un altro regalo last minute sicuramente apprezzato sarà Private Blond OUD Wood Holiday Set di Tom Ford. Legni esotici e spezie delizieranno il destinatario del dono che resterà ammaliato dalle note del Medio Oriente unite alla betulla brumosa e al cisto. In più, c’è la sensuale nota di parchouli e l’odore del cedro atlantico ad ammorbidire il profumo dal costo di 240 euro.

Regali Last Minute, altre idee per stupire

Una donna raffinata e amante delle note delicate potrà essere stupita con il cofanetto Beauty Natale 2021 con fragranze Sakura Tokyo di Akka Kappa. Un concentrato di fiori di ciliegio si percepirà dal Bath and Shower Gel, dalla lozione per il corpo e dall’Eau de Parfum. Stesso set di prodotti per il cofanetto L’Interdit Routine Completa di Givechy dal costo di 114 euro.

Ed ora un’idea che incanterà gli amanti delle fragranze agli agrumi. Mandarino, arancia, ginestra e gelsomino si combinano nel cofanetto Note di Natale con l’Acqua dell’Elba. Il set include un profumatore per l’ambiente e un deodorante per l’ambiente al costo di 76 euro.