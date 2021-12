Un’importante azienda offre 2500 posti di lavoro a tutti, a prescindere dal titolo di studio. Scopriamo maggiori dettagli in merito all’allettante proposta

Al contrario di quanto si pensa comunemente le proposte di lavoro non mancano. Anche coloro che non hanno ancora maturato chissà quale esperienza in merito possono usufruire di importanti chance.

Infatti da una parte ci sono i concorsi indetti dalle Pubbliche Amministrazioni che cercano diverse figure a vari livelli di istruzione e carriera. Dall’altra le aziende che dopo lo stop forzato a causa delle restrizioni covid necessitano di personale e pubblicano le loro offerte sui grandi portali online.

Posti di lavoro per non diplomati: qual è la mansione richiesta e come candidarsi

A tal proposito spicca l’offerta di un’importante società, Alfonsino SpA nata nel 2016, la quale ha bisogno di 2500 dipendenti. La proposta è aperta praticamente a tutti visto che non sono necessari né diploma né laurea e sono garantite le coperture INPS ed INAIL.

Essendo in forte espansione l’azienda può permettersi di assumere personale in grandi quantità, ma la curiosità maggiore naturalmente riguarda la tipologia di mansione che viene richiesta.

Si tratta di consegna di cibo a domicilio. Con l’arrivo della pandemia, questo settore ha conosciuto una forte espansione visto che molte persone preferiscono farsi recapitare i pasti a casa per non correre pericoli.

I nuovi inserimenti sono previsti in varie regioni tra cui Abruzzo, Campania, Marche, Umbria, Toscana, Lazio, Calabria, Sicilia, Puglia. Attenzione però, Alfonsino è alla ricerca anche di profili da inserire nei reparti marketing, account e amministrazione. In questo caso però sono necessarie ovviamente delle skills e competenze maggiori.

Per potersi candidare non bisogna fare altro che seguire le indicazioni riportate sul sito di Alfonsino, nella fattispecie nella sezione “Lavora con noi”. Una volta firmato il contratto si riceverà il kit necessario per poter svolgere adeguatamente il proprio compito (zaino termico, giacca altri accessori).

La retribuzione (clicca qui per sapere quanto guadagna un rider) avviene su base settimanale e prevede anche dei bonus inerenti i tempi e le distanze di consegna. A ciò si aggiungono le mance, che seppur non scontate, in questo genere di lavoro sono un surplus importante su cui contare.