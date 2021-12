Rivoluzione in corso per quanto riguarda le batterie che potranno durare fino a ben 25 anni. Entriamo nei dettagli e vediamo cosa c’è da aspettarsi.

A partire dai computer, passando per gli smartphone fino ad arrivare alle auto, sono davvero tanti i mezzi a nostra disposizione che ci permettono di comunicare e spostarci in modo facile e veloce. In ogni caso, come è facile intuire, si finisce per utilizzare dell’energia, che a sua volta ha un impatto non indifferente sulle nostre tasche.

Ma non solo, finisce per impattare negativamente anche sull’ambiente. Proprio in tale ambito, pertanto, interesserà sapere che è in corso una vera e propria rivoluzione per quanto riguarda le batterie, che potranno durare ben 25 anni o addirittura di più. Ma cosa sta succedendo? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Batterie allo stato solido, rivoluzione in atto: tutto quello che c’è da sapere

La tecnologia è in continua evoluzione, contribuendo ad agevolarci nello svolgimento di molte attività quotidiane. Ne sono un chiaro esempio gli smartphone oppure le auto. A proposito di quest’ultime, il governo è al lavoro per favorire il passaggio a mezzi meno inquinanti, riconoscendo particolari agevolazioni come ad esempio il bonus auto elettrica.

Soffermandosi proprio sulle auto elettriche, e non solo, interesserà sapere che è in corso una vera e propria rivoluzione. Quest’ultima riguarda le batterie, la cui durata potrebbe notevolmente aumentare, contribuendo in questo modo a cambiare il mondo delle auto e non solo. Entrando nei dettagli sembra che le moderne batterie a litio siano destinate ad essere superate nel giro di qualche anno dalle batterie allo stato solido.

Il litio, ricordiamo, si rivela essere un ottimo conduttore che utilizza, come facilmente intuibile dal nome, un elettrolita liquido. Le batterie allo stato solido, invece, presentano una maggior densità di energia. Ma non solo, non rischia di esplodere o di incendiarsi e soprattutto risparmia molto spazio.

Tutte caratteristiche che rendono questo tipo di batteria particolarmente appetibile, tanto che grandi aziende come Solid Power si rivelano essere particolarmente fiduciosi in tal senso. A tal proposito, come si evince da Esquire, Xin Li, uno dei ricercatori di Harvard che lavora su questo tipo di progetto, ha affermato: “Potremo ripristinare le nostre aspettative per la durata delle batterie. Potrebbe arrivare a 25 anni o a mezzo secolo“.

Parole che non sono passate di certo inosservate, in quanto preannunciano una rivoluzione particolarmente attesa, che potrebbe contribuire a dare il via ad una vera e propria svolta al mondo delle auto elettriche, ma non solo. Non resta quindi che attendere e vedere quali progressi verranno registrati in futuro in tal senso e soprattutto quanto potranno effettivamente durare le batterie allo stato solido.