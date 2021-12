Esiste un servizio che consente la spedizione pacchi sia sul territorio nazionale che oltre confine. Scopriamo come funziona e in che modo può tornare utile

Spedire dei pacchi è una prassi piuttosto comune per chi ha amici e parenti sparsi in altre parti d’Italia o all’estero. Soprattutto nel periodo natalizio questo genere di attività subisce un’impennata di non poco conto, ragion per cui si cerca sempre un metodo per ottimizzare il tutto sia in termini di costi che di comodità.

Poste Italiane in tal senso offre un servizio decisamente vantaggioso che prende il nome di IoInvio. Si tratta di un canale online per effettuare spedizioni ovunque potendo usufruire di una serie di agevolazioni tutte da scoprire.

Spedizione pacchi da casa: come funziona il servizio di IoInvio

Una delle possibilità più appetibili è sicuramente quella di poter spedire la propria scatola direttamente da casa. Basta inserire nell’apposita area del sito l’indirizzo dove ritirare il pacco e naturalmente quello del destinatario.

Entro 24 ore dall’invio della richiesta un operatore provvede al ritiro a domicilio e alla successiva consegna entro 3 giorni lavorativi. Durante questo lasso di tempo si può tranquillamente tracciare il pacco inserendo l’apposito codice nell’area dedicata alle proprie spedizioni.

Per quanto concerne il destinatario, qualora sia assente al momento del primo tentativo di consegna, sarà premura dell’incaricato ritentare il giorno successivo. In caso di ulteriore fallimento, viene fissato un appuntamento in modo tale da consentire il buon esito dell’operazione.

Solo quando la pratica viene espletata, il mittente riceve il messaggio o l’email circa l’avvenuta distribuzione. Un principio semplice e lineare quindi, che ha validità in oltre 200 paesi in tutto il mondo.

Quindi se si è intenzionati ad inviare qualcosa ad una persona cara che abita in un paese molto lontano, non c’è nessun problema. L’opzione di Poste Italiane IoInvio consente di abbattere queste distanze e di far recapitare ciò che si desidera all’estero in 3 o al massimo 5 giorni di lavoro.

Si parte da una base di spesa di 6,90 euro, ma il prezzo finale è determinato dalle dimensioni del pacco oltre che dall’aggiunta di tanti altri servizi aggiuntivi. Tra questi si possono menzionare la consegna al piano per pacchi voluminosi, su appuntamento o in orario serale.