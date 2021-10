Recapitare i pacchi con Poste Italiane non è mai stato così veloce. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere in merito.

Complice anche l’impatto del Covid, nell’ultimo periodo abbiamo dovuto cambiare molte nostre abitudini, a causa delle varie restrizioni volte a contrastarne la diffusione. Ne è un chiaro esempio il distanziamento sociale, che ha contribuito a far registrare un utilizzo sempre più massiccio dei vari servizi online.

Proprio in questo ambito si inserisce Poste Delivery Web “Instant”, che consente di effettuare spedizioni in modo facile e veloce, il tutto semplicemente con pochi click. Ma come è possibile? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere in merito e sopratutto come usufruire di questo servizio.

Poste Italiane, recapitare i pacchi non è mai stato così veloce: il nuovo servizio parte da Roma

Si chiama Poste Delivery Web “Instant”, il nuovo servizio di consegna di Poste Italiane che permette di effettuare spedizioni urgenti all’interno della propria città in modo facile e veloce. È sufficiente prenotare attraverso il sito di Poste Italiane e con pochi click chiedere il ritiro del pacco presso il proprio domicilio, con relativo recapito entro poche ore.

Entrando nei dettagli bisogna sapere che è possibile optare per una delle seguenti modalità di consegna:

Instant : ritiro e consegna del pacco entro 90 minuti dalla prenotazione;

: ritiro e consegna del pacco entro 90 minuti dalla prenotazione; Today : ritiro e consegna del pacco entro la stessa giornata;

: ritiro e consegna del pacco entro la stessa giornata; Tomorrow: ritiro e consegna entro il giorno successivo.

Servizio attivo tutti i giorni, compresi i festivi, le consegne possono essere effettuate anche in orario serale, fino alle 23. Come già detto, per prenotare tale servizio bisogna fare apposita richiesta attraverso il sito ufficiale di Poste Italiane. A breve, inoltre, tale servizio sarà disponibile anche tramite l’app “Ufficio Postale”. Se tutto questo non bastasse, vi è la possibilità di monitorare lo stato della spedizione, dalla partenza all’arrivo a destinazione, grazie ad aggiornamenti gratuiti tramite e-mail o sms.

Al momento il nuovo servizio è attivo a Roma, ma nel corso del 2022 queste nuove modalità di consegna istantanee verranno estese anche nelle altre principali città del nostro Paese. Un servizio indubbiamente importante, che permette di recapitare i pacchi con una velocità mai vista prima.