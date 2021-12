Ottime notizie per tutti coloro che desiderano lavorare in banca, pur non avendo maturato esperienza pregressa. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo qual è l’opportunità da non perdere.

Cibo, vestiti, istruzione dei figli, tempo libero e molto altro ancora. Sono davvero tante le cose per cui ci ritroviamo, puntualmente, a dover sborsare del denaro. In tale ambito a rivestire un ruolo importante, pertanto, è il lavoro che ci permette di attingere a quella fonte di reddito necessaria per riuscire a fronteggiare le varie spese. Non sempre però riuscire a trovare un impiego risulta facile.

Questo in quanto le aziende tendono, in genere, a cercare profili con alle spalle almeno un po’ di esperienza. Proprio in tale contesto giungono ottime notizie per tutti coloro che desiderano lavorare in banca, pur non avendo maturato, appunto, esperienza pregressa. Vi è un istituto di credito, infatti, che mette a disposizione diversi posti di lavoro. Entriamo quindi nei dettagli per vedere qual è l’opportunità da non perdere e tutto quello che c’è da sapere in merito.

Lavorare in banca senza esperienza è possibile: le offerte di lavoro di ING Bank

Il mondo del lavoro è in continuo cambiamento, tanto che molte professioni e mestieri sono destinati a scomparire nell’arco di soli dieci anni. Una situazione che non può passare di certo inosservata, con molti che dovranno pertanto reinventarsi, in modo tale da trovare una nuova collocazione. Riuscire a trovare lavoro, però, non è sempre facile. Proprio in tale ambito giungono ottime notizie per tutti coloro che desiderano lavorare in banca, pur non avendo maturato esperienza pregressa.

ING Bank, infatti, è alla ricerca di nuovo personale da assumere con contratto a tempo determinato o indeterminato. Ma non solo, è possibile accedere anche a tirocini, nella maggior parte dei casi dalla durata di circa 6 mesi. Proprio quest’ultimo sono destinati in particolar modo per venire incontro alle esigenze dei più giovani senza esperienza. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo quali sono le posizioni disponibili.

Ing Bank, offerte di lavoro anche senza esperienza: le posizioni aperte

Le posizioni aperte da ING Bank coinvolgono tre regioni, ovvero Lombardia, Emilia Romagna e Lazio. Tra i profili ricercati si annoverano diplomati e laureati in indirizzi specifici e con qualifiche ricercate. Ma non solo, come già detto, vi sono diverse opportunità di lavoro anche per giovani senza esperienza.

In particolare sono 56 le posizioni aperte, inerenti le seguenti aree di lavoro: Sales, Information Technology, Back Office, Wholesale Banking, Risk Management. Ma non solo, anche Legal, Marketing, Economic Research, Facilities, Project, Accounting e Human Resources.

Importanti novità anche per i giovani senza esperienza, con ING Bank che mette a disposizione 9 posizioni per tirocini professionalizzanti. Tra questi si annovera un posto da Performance Analyst Stageur, pensato per laureati in materie scientifiche o economiche.

ING Bank, occhio alle offerte di lavoro: come inviare la candidatura

Come abbiamo potuto notare sono diverse le posizioni aperte in ING Bank. Nel caso in cui il vostro desiderio sia proprio quello di lavorare in banca, pur non avendo maturato esperienza pregressa, pertanto, il consiglio è quello di consultare la pagina di ING Bank con tutte le offerte di lavoro disponibili.

A questo punto non bisogna fare altro che cercare tra i vari annunci disponibili e scegliere quello più idoneo al proprio percorso di studi e requisiti. Bisogna quindi registrare il curriculum vitae nell’apposito form online e inviare la propria candidatura.

Ma non solo, è bene sapere che è possibile candidarsi in qualsiasi momento, semplicemente inviando un’autocandidatura all’istituto di credito in questione, in vista delle future assunzioni. Una volta inserito il proprio curriculum vitae nel data base dell’azienda, infatti, resterà a disposizione in vista di ulteriori offerte di lavoro.