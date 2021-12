Occhio alle diverse tipologie di massaggio, in quanto i prezzi possono risultare alquanto differenti. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Famiglia, lavoro e molto altro ancora. Sono davvero tante le cose con cui ci ritroviamo tutti i giorni a dover fare i conti e che finiscono inevitabilmente per avere un impatto non indifferente sulla nostra vita. Non stupisce, quindi, che prima o poi capiti a tutti di voler staccare finalmente la spina e trascorrere dei momenti all’insegna del relax.

Quale miglior soluzione, quindi, se non quella di fare un bel massaggio rilassante, in grado di aiutarci a recuperare le energie e sentirci finalmente meglio? Allo stesso tempo, però, non si può sottovalutare un aspetto importante come il prezzo. Quest’ultimo, inoltre, è bene ricordare che differisce a seconda del tipo di massaggio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Massaggio, ad ognuno il suo prezzo: tutto quello che c’è da sapere

Vista la crisi economica causata dal Covid e le conseguenti difficoltà nella gestione del budget famigliare, sono davvero tante le persone che decidono di rinunciare a trascorrere dei momenti di relax, in modo tale da poter risparmiare qualche euro. Proprio in tale ambito abbiamo visto qualche settimana fa come in molti abbiano voluto approfittare del bonus fino a 200 euro senza Isee per andare alle terme, dove non sono mancati purtroppo i furbetti che sono così riusciti a esaurire i fondi in poco tempo.

Sempre parlando di relax, inoltre, tra i servizi più apprezzati e richiesti si annoverano senz’ombra di dubbio i massaggi. A tal fine, ovviamente, bisogna sborsare dei soldi. I prezzi, ovviamente, differiscono a seconda del trattamento di manipolazione prescelto, con i costi che possono risultare pertanto alquanto differenti. Proprio in tale ambito, pertanto, sorge spontanea una domanda: quanto costa un massaggio? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere in merito.

Massaggio base: attenti al listino prezzi e ai minuti

Quando si decide di rivolgersi ad un professionista del settore per farsi fare un massaggio, si consiglia di dare innanzitutto un’occhiata al suo listino prezzi. Solo in questo modo, infatti, è possibile evitare di dover fare i conti con spiacevoli sorprese.

Come già detto, il prezzo differisce a seconda del tipo di manipolazione scelta, con i costi che possono pertanto risultare alquanto differenti in base al tipo di tecnica utilizzata, oltre che esperienza maturata dal professionista.

Proprio in tale ambito, come si evince dal sito dell’Accademia italiana massaggi, il costo medio per un massaggio base, dalla durata di circa 30 minuti, può partire da 25 euro in caso di massaggiatori principianti, fino ad arrivare a 40-45 euro in caso di un massaggio presso centri estetici o studi di massaggiatori esperti. I costi, inoltre, aumentano, ovviamente, all’aumentare dei minuti.

Quanto costa un massaggio: ecco i prezzi in base alle diverse tipologie

Come già detto il prezzo differisce in base al tipo di trattamento prescelto. Oltre a quello base, infatti, vi sono delle tipologie di massaggio specialistiche, che consentono di ottenere determinati effetti. Ne sono un chiaro esempio i massaggi anticellulite, che possono arrivare a costare fino a 120 euro nel caso in cui ci si avvalga dell’utilizzo di determinati macchinari.

Nel caso in cui si tratti di massaggi con le mani, invece, il costo è pari a circa 40 euro a seduta, fermo restando che per ottenere dei risultati bisogna fare almeno 5-6 massaggi. In quest’ultimo caso, in genere, vengono applicati dei costi inferiori, potendo arrivare in alcuni casi a pagare pacchetti di 10 sedute con prezzi che risultano accessibili.

Massaggi di tipo olistico: come differenziano i prezzi a seconda della tecnica utilizzata

Il massaggio olistico si presenta come un particolare trattamento avente lo scopo di aiutare la persona interessata a raggiungere il benessere nel suo complesso. Anche in questo caso è possibile scegliere tra le diverse tecniche, ognuna delle quale comporta dei costi alquanto differenti.

Sempre come si evince dal sito dell’Accademia italiana massaggi, ad esempio, interesserà sapere che i costi per un trattamento shiatsu partono da 25 euro in caso di operatori alle prime armi, fino ad arrivare a 45 euro nel caso in cui ci si affidi a professionisti che vantano diversi anni di esperienza.

Ma non solo, è possibile arrivare a pagare 65 euro per massaggio, nel caso in cui si tratti di operatori del massaggio shiatsu professionali, iscritti al RIOS, ovvero il registro italiano operatori shiatsu. I prezzi aumentano se ci si reca presso centri benessere e SPA in grado di fornire dei servizi aggiuntivi, arrivando così a pagare oltre 100 euro.

Massaggi ayurvedici, con pietre calde e a quattro mani: occhio ai prezzi

Passiamo quindi ai massaggi ayurvedici, i cui prezzi, mediamente, partono dai 70 euro, per un trattamento dalla durata di circa 40 minuti. È possibile comunque arrivare a pagare più di 150 euro nel caso in cui si effettuino dei massaggi specifici o con durata superiore ai 60 minuti. I prezzi, inoltre, possono risultare alquanto differenti nel caso in cui si utilizzino altri elementi, quali oli essenziali, polvere medica o altro.

Ne sono un chiaro esempio i massaggi Stone Massage che richiedono l’utilizzo di pietre calde e tecniche avvolgenti ayurvediche. In questo caso, se la durata è para a un ora, allora il prezzo medio è di circa 80 euro. Nel caso in cui si tratti di un trattamento dalla durata pari a 90 minuti, invece, si arriva a pagare circa 110-120 euro.

I massaggi a quattro mani si rivelano essere tra i più costosi. Il motivo è facile da rinvenire nel fatto che richiede la presenza di ben due operatori. In questo caso i prezzi partono da 130 euro per trattamenti da 60 minuti. Il costo aumenta a circa 150 euro, in caso di massaggio a quattro mani dalla durata di 90 minuti.

Massaggi sportivi per dei momenti di benessere e relax

Oltre ai massaggi finora citati, si annoverano anche quelli sportivi. Quest’ultimi, come facilmente intuibile dal nome, sono pensati per le persone che necessitano di rilassamento muscolare in quanto praticano attività agonistica o comunque sport.

In caso di massaggi sportivi, bisogna sapere che i prezzi partono da circa 70 – 80 euro. Anche in questo caso, comunque, i prezzi possono risultare alquanto differenti a seconda della parte del corpo su cui viene effettuato il trattamento e all’esperienza dell’operatore.