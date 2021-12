Nota influencer, sorella di Chiara Ferragni, ecco quanto guadagna Valentina Ferragni: le cifre che non ti aspetti.

Molto seguita sui social, dove vanta tantissimi follower, Valentina Ferragni è nota anche per essere la sorella dell’influencer Chiara Ferragni. Non stupisce, quindi, che molti siano curiosi di conoscere qualcosa in più su di lei, come ad esempio a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e soprattutto quanto guadagna.

Valentina Ferragni: chi è, altezza, carriera

Nome: Valentina Ferragni

Altezza: 170 cm

Peso: informazione non disponibile

Data di nascita: 29 dicembre 1992

Luogo di nascita: Bolzano

Nata a Bolzano il 29 dicembre 1992, Valentina Ferragni è alta 170 cm ed è del segno zodiacale del Capricorno. Nata prematuramente, con un peso inferiore al chilogrammo, lei stessa, attraverso un post pubblicato su Instagram qualche tempo fa ha raccontato: “Io sono una di quei piccoli guerrieri che è nata prematura: sono nata a Bolzano il 29/12/1992

ma sarei dovuta nascere a fine Marzo 1993 a Cremona. Sono nata prematura di tre mesi e alla mia nascita pesavo 890 grammi”.

Per poi aggiungere: “Sono stata in incubatrice per tre mesi nel reparto di terapia intensiva neonatale a Bolzano, perché troppo piccola, troppo fragile e con i miei organi ancora non completamente formati. Sono stati mesi durissimi per la mia famiglia. Dopo mesi di incertezze e paure sono tornata a casa a Cremona, sana e salva e oggi sono qui per raccontare questa storia, la mia storia“.

È cresciuta con le sorelle, Chiara Ferragni nata nel 1987 e Francesca nata nel 1989. I genitori si sono separati nel 2002, e Valentina Ferragni è rimasta con le sorelle e la madre a Cremona. In seguito si è iscritta all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano per studiare Linguaggio dei Media e conseguire la laurea il 9 ottobre 2015.

Appassionata di interior design, ha fin da subito iniziato a collaborare con noti marchi, come ad esempio Levi’s, Pomellato, Guess, Peppe Chocolate e altri ancora. Ma non solo, ha creato una sua linea di costumi, dal nome Milano Marittima, e fondato il Valentina Ferragni Studio. Quest’ultimo produce, interamente in Italia, accessori, in particolar modo orecchini. Molto attiva e seguita sui social, tanto da vantare oltre 4 milioni di follower su Instagram, pubblica spesso le sponsorizzazioni con i vari marchi.

Valentina Ferragni: vita privata, ex, fidanzato, figli

Per quanto riguarda la vita privata, come noto Valentina Ferragni è la sorella della nota influencer Chiara Ferragni e pertanto cognata di Fedez. Dal 2014 è sentimentalmente legata a Luca Veliz, con i due che si mostrano sempre molto affiatati e innamorati sui social. Non sono invece disponibili informazioni in merito ad eventuali storie passate di Valentina Ferragni.

Nell’autunno del 2020, Valentina Ferragni ha fatto sapere ai propri follower che dopo un controllo, quello che sembrava un brufolo o una cisti sulla fronte, si è rivelato essere in realtà qualcosa di più grave. “Sfortunatamente non era una cisti, ma un carcinoma basocellulare, un tumore maligno localizzato in una specifica area, non dei più pericolosi per la salute, ma per la pelle.

I dottori mi hanno detto che è stata la prima volta che hanno visto questo carcinoma su una persona della mia età, 28 anni, solitamente viene a persone sui 50/60 anni in su, per cui è raro è molto difficile la diagnosi. In questo anno il carcinoma ha cambiato “faccia” molte volte, per alcuni mesi sembrava scomparso, per poi tornare piano, ma ha iniziato a sanguinare intorno a settembre 2021, poi si è finto guarito ad ottobre“.

Per poi aggiungere: “Come vi ho già detto, è fondamentale andare dal dottore se qualcosa non va, se qualcosa non va via, se vi sentite strani. Ho 28 anni e questo brutto cancro è raro nelle persone della mia età, fortunatamente l’ho preso in tempo“.

Valentina Ferragni: quanto guadagna e patrimonio

Come spesso accade quando si tratta di volti noti del mondo dello spettacolo, non è dato sapere a quanto ammontino per l’esattezza il patrimonio e i guadagni di Valentina Ferragni. È possibile comunque ipotizzare che si tratti di cifre non affatto indifferenti.

In tale ambito, comunque, ricordiamo nel settembre del 2020 ha lanciato una propria linea di gioielli, in particolare orecchini, che hanno come simbolo una V. Il costo di quest’ultimi è pari a circa 70 euro l’uno.

Molto seguita anche sui social, dove vanta tantissimi follower, Valentina Ferragni è anche una vera e propria influencer. A tal proposito interesserà sapere che in genere i nano o micro influencer, tra i 5 mila e 50 mila follower, possono guadagnare da 50 a 500 euro a post.

I macro influencer, cioè coloro che vantano da 300 mila a un milione di follower possono arrivare a guadagnare da 2.500 a 5 mila euro a post. I mega influencer, invece, possono arrivare a guadagnare cifre da capogiro, tanto da toccare i 15 mila euro fino ad arrivare a ben 60 mila euro.

Valentina Ferragni: Instagram

Molto seguita sui social, in particolar modo su Instagram, Valentina Ferragni condivide spesso scatti e video con i suoi tanti follower.