Attenzione! Sono stati di recente ritirati dagli scaffali due lotti di gnocchetti alla sorrentina di una nota marca. Ecco di quali si tratta.

La cucina italiana è apprezzata e conosciuta in ogni angolo del mondo. Molti, d’altronde, sono i piatti tipici del nostro Paese che vengono esportati anche all’estero, con ogni Regione che si contraddistingue con piatti tipici locali. A partire dalla pasta, passando per la pizza fino ad arrivare ai dolci, sono diverse, in effetti, le prelibatezze in grado di soddisfare i palati sia degli adulti che dei bambini.

Allo stesso tempo molti sono i prodotti presenti sugli scaffali dei supermercati, che ci permettono di imbandire le nostre tavole. All’apparenza identici, nella realtà dei fatti non è così e proprio per questo motivo bisogna sempre prestare la massima attenzione, onde evitare spiacevoli sorprese. A tal proposito è bene saper che di recente sono stati ritirati dagli scaffali due lotti di gnocchetti alla sorrentina di una nota marca. Ma di quali si tratta e soprattutto per quale motivo è stato deciso tale richiamo? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Gnocchetti alla sorrentina di una nota marca ritirati dagli scaffali per allergeni non dichiarati in etichetta

Tutte le volte in cui acquistiamo un prodotto alimentare è sempre bene prestare la massima attenzione alle relative caratteristiche, al fine di evitare di dover fare i conti con spiacevoli inconvenienti. Proprio in questo ambito, ricordiamo, giungono puntualmente in nostro aiuto il Ministero della Salute e gli addetti ai lavori, che provvedono a segnalare tempestivamente eventuali richiami e ovviamente i motivi alla base di tali decisioni.

Molti, in effetti, sono i prodotti ultimamente ritirati dagli scaffali. Tra questi, come già detto, due lotti di gnocchetti alla sorrentina di una nota marca. Ebbene quest’ultimi, come reso noto dalla stessa azienda, sono stati richiamati “dopo aver accertato la presenza di pesce e molluschi, allergeni non dichiarati in etichetta“.

Findus richiama due lotti di gnocchetti alla sorrentina: cosa c’è da sapere

Ebbene, Findus ha reso noto, attraverso un apposito comunicato, che “in linea con la sua politica di massima tutela dei propri consumatori e della qualità dei propri prodotti, sta conducendo un richiamo di due lotti del prodotto Gnocchetti alla Sorrentina 550g“. Una decisione, come già detto, presa dopo aver accertato la presenza di pesce e molluschi, allergeni non dichiarati in etichetta.

Entrando nei dettagli ricordiamo che i due lotti oggetto di richiamo sono quelli numero L1319 e L1320, con scadenza Dicembre 2022. Sempre come sottolinea l’azienda, le informazioni in merito sono rinvenibili nel riquadro bianco che si trova sul retro della confezione, dove si legge anche la data di scadenza.

Richiamo gnocchetti alla sorrentina Findus: come comportarsi

Findus Italia, attraverso un comunicato del 17 dicembre, si è quindi scusata per “l’inconveniente“, rendendo noto di aver già provveduto a bloccare la distribuzione dei due lotti in questione. Ma non solo, ha anche attivato le procedure per il relativo ritiro dal mercato.

Findus ha quindi raccomandato alle persone allergiche a pesce e molluschi di non consumare i prodotti con i numeri di lotto poc’anzi citati. Allo stesso tempo ha segnalato che tale prodotto è sicuro per i consumatori che non presentano allergie a pesce e molluschi.

Findus invita inoltre coloro che hanno già acquistato i prodotti appartenenti ai lotti sopra indicati di contattare l’azienda per segnalazioni ed informazioni al numero verde 800.59.68.66. In alternativa è possibile inviare una mail all’indirizzo urgente@findus.it. Si precisa, comunque, che analoghi prodotti con lotto differente non sono oggetto di richiamo e possono essere tranquillamente consumati.