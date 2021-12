L’addio di Valentino Rossi alle corse dopo 26 anni di carriera è stato un colpo al cuore per tanti fan. Sapere quanto ha guadagnato durante il suo percorso si rivelerà altrettanto sbalorditivo.

Sono stati 26 anni di vittorie, gioie e dolori; 26 anni in cui Valentino Rossi ha saputo emozionare e coinvolgere nel suo spettacolare percorso tutti gli italiani amanti – e non – della MotoGP. Nella sua carriera Valentino è stato un esempio di professionalità, passione e devozione tale da rappresentare un eroe, un modello per tanti giovani che si sono avvicinati al mondo delle moto per cercare di emulare le sue imprese. Un talento raro che gli ha permesso di vincere 9 titoli mondiali. Il ritiro dalle corse ha destabilizzato – per quanto atteso – tutti gli appassionati di MotoGP creando un grande vuoto che difficilmente potrà essere colmato. Una vita di successo, dunque, ma quanto ha guadagnato nella sua carriera The Doctor?

Quanto ha guadagnato Valentino Rossi?

Valentino Rossi è uno dei piloti più pagati al mondo. The Doctor si è guadagnato la sua notorietà lavorando duramente e le cifre da capogiro che ha accumulato durante la sua carriera lo dimostrano. Non dimentichiamo che Rossi fuori dalla pista è riuscito ad attirare tanti sponsor proprio per le sue qualità attrattive nei confronti delle persone.

Volendo parlare di un guadagno del pilota considerando i nove mondiali vinti e tutta la sua carriera, si potrebbe stimare una cifra compresa tra i 10 e i 30 milioni di euro all’anno. Nello specifico, le corse concorrerebbero nella formazione del totale per un valore di 8/12 milioni all’anno mentre il resto è dovuto alle sponsorizzazioni.

Oltre il pilota, gli investimenti di The Doctor

Valentino Rossi oltre ad essere un pilota più unico che raro è un ottimo investitore. Questa sua destrezza a muoversi con agilità non solo in pista ma anche tra le aziende gli ha fruttato ottimi guadagni. Basti pensare al successo della sua casa di moto VR26 che annovera una lunga lista di piloti di grandi abilità e qualità. Parliamo di un progetto da 20 milioni di euro che potrà contare sul finanziamento della compagnia petrolifera saudita Aramco, di Sky e WHITu.

In conclusione, nella sua lunga carriera Valentino Rossi ha accumulato una cifra che si aggira intorno ai 250 milioni di euro.