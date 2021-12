L’attesa è tutta ormai alla sestina vincente, il jackpot è da sogno. Niente però di concreto oltre gli interessantissimi cinque.

L’attesa nel nostro paese è tutta rivolta a quello che ormai a tutti gli effetti è il gioco più amato dagli italiani. Il Superenalotto continua a fare stragi, per cosi dire di appassionati veri e propri e gente comune disposta a tentare anche solo una volta nella vita la fortuna. Per ora tutto fermo, per adesso il sei non si vede e gli italiani continuano a reclamarlo a son di giocate. Arrivano invece altri premi che per molti inizialmente certo non sono nemmeno considerati, ma poi, dovessero arrivare di concreto sarebbero più che apprezzati, questo è poco ma sicuro.

L’ultima estrazione quella di martedi 14 dicembre ha dato certo soddisfazione a due fortunati vincitori ma non ha appagato la sede di giustizia se cosi può essere definita di milioni e milioni di giocatori del Superenalotto che ogni settimana investono cifre considerevoli nella speranza di portarsi a casa un ricco bottino, anzi per la verità ricchissimo se si considerano i numeri degli altri concorsi. Ad oggi ancora niente sei e la cosa un po’preoccupa. La cifra cresce e non si sa quanto si sia realmente preparati ad una cifra ben superiore a quella precedentemente assegnata, l’ultima insomma, quella di maggio.

Superenalotto: a Potenza e Benevento scatta l’inatteso premio natalizio

Il cinque, premio oggi assolutamente secondario se si considerano i 125 milioni di euro potenziali del sei, non è affatto però un premio da buttar via. L’ultimo concorso del Superenalotto ne regala addirittura due, uno a Potenza precisamente a Forenza, e l’altro a San Salvatore Telesino in provincia di Benevento. Due cinque da 100.228,58 euro , davvero niente male. Ribadiamo il concetto, non è certo il sei plurimilionario ma di questi tempi parliamo di una cifra in ogni caso autorevole e molto più che dignitosa, che di colpo può cambiarti la vita, e di fatto a la cambia tranquillamente.

I premi assegnati nel corso dell’ultimo concorso del Superenalotto sono di fatto i seguenti:

Premio Valore in Euro (€) Vincitori 6 punti 124.440.857,65 € 0 5 punti + Jolly – 0 5 punti 100.228,58 € 2 4 punti 396,09 € 515 3 punti 32,53 € 18.884 2 punti 6,42 € 297.158

L’attesa degli italiani è senza dubbio tutta rivolta alla prossima estrazione, alla ricerca spasmodica del sei, che manca da tanto, troppo tempo. Era maggio, il mese dell’ultima fortunata estrazione di un sei al Superenalotto nel nostro paese. La località in quel caso fu Montappone, nelle Marche, 156 milioni di euro il premio complessivo, oggi, ricordiamolo siamo a 125 milioni.

A Montappone tra euforia e festa si scatenò una vera e propria caccia all’uomo con la ricevitoria che aveva giocato il biglietto vincente protagonista di una chiamata da parte del vincitore che sentitamente ringraziava e confermava che non si sarebbe dimenticato di loro. Più nessuna notizia, almeno ufficiale, si è avuta poi in merito alla questione. Nel piccolo centro marchigiano a scendere in campo ci pensò addirittura il primo cittadino con una richiesta esplicita al neomilionario.

Una casa di riposo per gli abitanti di Montappone. Vincitore che tra l’altro nemmeno si sapeva con certezza potesse essere un abitante del comune marchigiano, il dubbio di un passante è venuto a molti nel corso dei mesi successivi. In ogni caso, la storia del sei al Superenalotto nel nostro paese si è fermata a Montappone e a quei 156 milioni di euro. Oggi la storia, si spera possa essere diversa, da raccontare il prima possibile, magari in uno dei giorni che precede il Natale, per rendere il tutto ancora più magico. Gli italiani insomma ci sperano ed affollano le ricevitorie alla ricerca della giocata giusta. La prossima estrazione è vicina, chissà, magari Natale potrebbe davvero regalare al nostro paese un neomilionario nuovo di zecca.