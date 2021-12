In scadenza il 31 dicembre un Bonus per i nuclei con ISEE fino a 30 mila euro che pagano regolarmente il canone d’affitto. Vediamo come accedere alla misura.

Gli aiuti per risollevare i cittadini dalla crisi economica causata dalla pandemia arrivano direttamente dal Governo. Le misure messe in atto sono di diversa tipologia ed intervengono su diversi fronti. L’anno, però, sta per concludersi e con esso anche l’opportunità di accedere ad interessanti agevolazioni. Per evitare di rimanere fuori dai sostegni è opportuno conoscere tutte le misure in scadenza nel mese di dicembre. Oggi ci soffermeremo in particolare sul Bonus dedicato alle famiglie che vivono in affitto la cui situazione economica è peggiorata a causa del Covid.

Bonus in scadenza con ISEE fino a 30 mila euro

Ogni bonus attivato dal Governo prevede dei requisiti di accesso specifici, degli importi spettanti in base alla situazione reddituale e patrimoniale e delle modalità differenti di richiesta di accesso alla misura. Inoltre, tutte le agevolazioni hanno delle scadenze da rispettare, pena la perdita di una importante opportunità.

Il 31 dicembre scadrà la possibilità di richiedere il Bonus per il sostegno abitativo che eroga un importo per corrispondere il canone di locazione relativo al biennio 2020/2021. Nello specifico, l’agevolazione si rivolge ai coniugi separati o divorziati nei due anni precedenti all’inoltro della domanda.

Requisiti di accesso alla misura

Per poter richiedere il Bonus occorrerà avere un ISEE di importo inferiore ai 30 mila euro. Inoltre, sarà necessario – come indicato dalla regione Lombardia – che i due coniugi siano intestatari di un regolare contratto di locazione oppure di un contratto provvisorio qualora si trattasse di un’emergenza abitativa. In più, l’erogazione della misura è soggetta alla presenza di figli minorenni che sono nati oppure sono stati adottati durante il matrimonio. E’ possibile fare domanda anche se i figli sono maggiorenni a condizione che siano ancora a carico dei genitori.

Ricordiamo che l’accesso al contributo ha validità di due anni e che tutte le informazioni sulla misura potranno essere reperite sul sito della regione Lombardia. Qui si potrà leggere il bando e compilare la domanda di accesso al Bonus.