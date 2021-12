Attenzione! Sono stati di recente richiamati, in via precauzionale, alcuni lotti di un noto integratore alimentare. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo di quali si tratta.

Ogniqualvolta ci rechiamo presso uno dei vari esercizi commerciali, la nostra attenzione finisce, inevitabilmente, per ricadere su qualche prodotto. Diversi, in effetti, sono i beni disponibili sugli scaffali, venduti in confezioni di varie forme e dimensioni. Tra questi, ad esempio, si annoverano alcuni tipi di integratori alimentari che, come intuibile dal nome, sono in grado appunto di integrare diversi tipi di sostanze nutritive, quali ad esempio vitamine e minerali.

Non trattandosi di veri e propri farmaci, gli integratori alimentari non necessitano di una ricetta medica per essere acquistati. Al contempo si invita sempre a stare attenti alle caratteristiche dei prodotti che compriamo, onde evitare spiacevoli sorprese. Proprio in tale ambito, ad esempio, è bene sapere che di recente sono stati ritirati dal mercato diversi lotti di un noto integratore alimentare. Entriamo quindi nei dettagli per vedere di quale si tratta e soprattutto il motivo alla base di tale richiamo che, sottolineiamo, è precauzionale.

Integratore alimentare ritirato dagli scaffali: ecco di quale si tratta e motivo

Come già detto, tutte le volte in cui acquistiamo un prodotto è sempre prestare la massima attenzione alle relative caratteristiche in modo tale da evitare di dover fare i conti con spiacevoli sorprese.

Proprio in tale ambito giungono in nostro aiuto il Ministero della Salute e gli addetti ai lavori, che provvedono tempestivamente a segnalare eventuali contaminazioni e di conseguenze i relativi richiami. Diversi, d’altronde, sono i prodotti ultimamente ritirati dagli scaffali.

Tra questi un integratore alimentare a base di Magnesio, Vitamina B6, Ferro e estratto di Bacopa utilizzato per favorire il benessere mentale femminile, supportando serenità e vitalità. Si tratta di Acutil donna, per cui l’azienda Angelini ha diramato una nota attraverso la quale ha reso noto il richiamo in via precauzionale per via della presunta presenza di etilene.

Una decisione, così come si evince dal comunicato disponibile sul sito dell’azienda, presa “in seguito a delle verifiche disposte proattivamente dall’azienda e alla conseguente comunicazione da parte di uno dei produttori circa la presunta presenza di ossido di etilene all’interno di un ingrediente del prodotto“.

Acutil donna, richiamo per presunta presenza di ossido di etilene: attenti a marca e lotto

Anche Esselunga, Coop e Bennet hanno informato i propri utenti del richiamo precauzionale da parte dell’operatore di alcuni lotti di Acutil Donna a marchio Angelini per la “presunta presenza di ossido di etilene all’interno di un ingrediente utilizzato nei lotti di prodotto“.

Entrando nei dettagli ad essere oggetto di richiamo sono le confezioni con 20 compresse da 1 grammo ciascuna con i seguenti numeri di lotto e data di scadenza:

GT164 con data di scadenza 06/2022;

MT549 con scadenza 08/2022;

VT238 con scadenza 01/2023;

M10146 con scadenza 09/2023;

M10147 con scadenza 09/2023.

L’integratore alimentare oggetto di richiamo precauzionale è stato prodotto per Angelini Pharma Spa dalle aziende S.I.I.T Srl di via Ariosto 50/60, a Trezzano sul Naviglio, nella città metropolitana di Milano, e Farmaceutici Procemsa Spa di via Mentana 10 a Nichelino, nella città metropolitana di Torino.

Richiamo precauzionale per alcuni lotti del noto integratore alimentare: come comportarsi

A coloro che hanno già acquistato delle confezioni di Acutil Donna appartenenti ai lotti poc’anzi citati, Angelini Pharma consiglia “in via precauzionale di sospenderne il consumo e di restituirli al punto vendita. Il numero del lotto è visibile sulle confezioni“.

LEGGI ANCHE >>> Vaccino anti-Covid, un giro d’affari che vale miliardi: chi guadagna di più

Entrando nei dettagli, inoltre, è bene sapere che per ottenere maggiori informazioni in merito è possibile contattare l’azienda al numero 071 809809 oppure all’indirizzo email R3@angelini.it Si precisa, comunque, che analoghi prodotti con lotto differente non sono oggetto di richiamo e possono essere tranquillamente consumati.